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救國團不動產暫停移轉國有 16.3億元動產仍須執行

台灣新聞組／台北8日電
救國團抗議黨產會剝奪工作權製造流浪員工，呼籲各界救救「救國團」。(本報資料照片)
救國團抗議黨產會剝奪工作權製造流浪員工，呼籲各界救救「救國團」。(本報資料照片)

不當黨產處理委員會處分中國青年救國團61筆不動產、近14億元(台幣，下同，約4538美元)財產移轉國有，再追徵2.4億元，救國團須在30天內履行，否則將面臨強制執行。救國團聲請停止執行，台北高等行政法院昨裁定於撤銷處分訴訟確定前，停止執行61筆不動產，但駁回16.3億元動產部分，可抗告。

黨產會3年前認定救國團是國民黨附隨組織，今年7月26日處分救國團應移轉61筆不動產、近14億元動產為國有，另對移轉他人而無法返還的建物和土地，追徵2.4億元。救國團認為強制執行會造成難以回復的損害，具有急迫性，聲請本訴確定前停止執行。

北高行認為，61筆不動產若未依期限移歸國有，隨時有開始執行之虞，認為有急迫性，且不動產涵蓋救國團重要營業據點，作為住宿、租借、舉辦課程、活動等，歷時久遠，坐落地點也有特殊性、不可替代性，遷移他址將難正常營運。

另61筆不動產帶來的收益，是救國團維持日常營運重要的經濟來源，是賴以存續、運作的重要財產，一旦無法繼續使用，將無法維持業務，恐造成救國團萎縮，甚至消滅，是難以回復的損害。

北高行指出，救國團已被黨產會認定為附隨組織，61筆不動產已禁止處分，若救國團違法可處財產價值1倍至3倍罰鍰，足夠確保、避免救國團脫產，不會使「政黨公平競爭」、「實現轉型正義」的公益受侵害，裁准停止執行不動產。

但16.3億元動產部分，金額明確，沒有計算困難問題，且此金額對國家而言是可以承受的負擔，若強制執行後，救國團未來本訴獲勝訴確定判決，也得以金錢賠償。

北高行認為停止執行不動產足以確保救國團維持正常營運的收益，至於救國團主張執行動產會危及員工生計，不是救國團自身權利受損，故駁回聲請。

救國團回應，若允許執行動產，救國團將直接無法營運而倒閉，即便保有不動產恐也無法正常運作，針對不利部分將提抗告。

救國團主任葛永光表示，救國團拿不出16.3億元現金。如果要執行處分16.3億元動產，救國團必須賣房子。但救國團手上這些房子是營業場所和辦公場所，救國團若為了籌錢賣掉，將影響員工的生計、也影響救國團維持正常營運。

救國團指出，對於61筆不動產移歸國有，北高行裁定以不動產是維持日常營運重要經濟來源，避免業務無以為繼為由，裁准停止執行，救國團尊重法院此部分有利裁定。

但北高行未考量若一旦執行黨產會命移轉16.3億元為國有，救國團會直接無法營運，導致關閉，此時即便保有61筆不動產，恐也無法維持正常業務運作，認為16.3億元部分，更有停止執行的急迫性及必要性。

救國團會針對不利裁定依法抗告，繼續爭取權益，呼籲最高行政法院能理解移轉16.3億元動產為國有，實為救國團不可承受之重，能裁准停止執行。

不當黨產處理委員會做出對救國團的處分後，救國團除了向台北高等行政法院聲請停止執行，葛永光上廣播節目接受專訪時，表示救國團預計在10月底號召10萬人上街頭遊行

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