討論10年 揭弊者保護法獨缺政院版本 藍批逃避監督

公、私部門吹哨者因缺乏法律保障權益，常見舉發後遭霸凌報復或懲處免職。「揭弊者保護法」在國內討論10年立法未果，朝野四黨提出12個版本，卻獨缺行政院版草案。立法院國民黨 昨呼籲政院提出版本，國民黨團會將此案列為立委新會期優先法案。

台灣邀請五名國際審查委員審查反貪腐報告昨天落幕，針對台灣落實反貪腐相關重要議題提出共104點結論性意見，審查委員會主席伍格士（José Ugaz）特別籲請立法院優先審議揭弊者保護法草案，展示台灣政府打造透明廉能國家的決心。

政院官員表示，立院第九屆會期曾提出政院版草案，當時因立院版本眾多未完成審查，因屆期不連續，法務部調整草案內容重提，現由行政院審查中，待蒐整相關意見凝聚共識，繼續推動。

「揭弊者保護法」在台灣討論多年，包含普悠瑪翻車事故，員工揭發ATP內幕卻遭台鐵 記過。國民黨立委洪孟楷說，揭弊者保護法是朝野都有共識的法案，目前有12個版本，卻獨缺行政院版，普悠瑪案這類血淋淋的例子頻傳，各界只能眼睜睜看著公安 意外不斷發生，釀成災害。

聯電前榮譽副董事長宣明智表示，前年他與向陽基金會合作推動此法案，捐獻1000萬台幣（約32.6萬美元）作為揭弊獎金，但司法訴訟過程冗長，並且講求證據，在「無罪推論」的前提下進行審判，讓許多有正義感的揭弊者卻步，至今只接獲23件揭弊案。

國民黨立委葉毓蘭昨說，過去兩年半新冠肺炎疫情為全球帶來巨大衝擊，口罩、疫苗、快篩等防疫物資都充滿許多爭議。行政部門用盡各種方式阻撓立法院監督，將原本應該透明化的採購過程和合約，以限制性招標閃躲或列為機密，逃避監督，更企圖以數位中介法來箝制輿論。