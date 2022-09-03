我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拉攏抗中 拜登9月底辦太平洋島國峰會

美網／「沒大威就沒我」 小威廉絲含淚謝家人、球迷

討論10年 揭弊者保護法獨缺政院版本 藍批逃避監督

台灣新聞組／台北3日電

公、私部門吹哨者因缺乏法律保障權益，常見舉發後遭霸凌報復或懲處免職。「揭弊者保護法」在國內討論10年立法未果，朝野四黨提出12個版本，卻獨缺行政院版草案。立法院國民黨昨呼籲政院提出版本，國民黨團會將此案列為立委新會期優先法案。

台灣邀請五名國際審查委員審查反貪腐報告昨天落幕，針對台灣落實反貪腐相關重要議題提出共104點結論性意見，審查委員會主席伍格士（José Ugaz）特別籲請立法院優先審議揭弊者保護法草案，展示台灣政府打造透明廉能國家的決心。

政院官員表示，立院第九屆會期曾提出政院版草案，當時因立院版本眾多未完成審查，因屆期不連續，法務部調整草案內容重提，現由行政院審查中，待蒐整相關意見凝聚共識，繼續推動。

「揭弊者保護法」在台灣討論多年，包含普悠瑪翻車事故，員工揭發ATP內幕卻遭台鐵記過。國民黨立委洪孟楷說，揭弊者保護法是朝野都有共識的法案，目前有12個版本，卻獨缺行政院版，普悠瑪案這類血淋淋的例子頻傳，各界只能眼睜睜看著公安意外不斷發生，釀成災害。

聯電前榮譽副董事長宣明智表示，前年他與向陽基金會合作推動此法案，捐獻1000萬台幣（約32.6萬美元）作為揭弊獎金，但司法訴訟過程冗長，並且講求證據，在「無罪推論」的前提下進行審判，讓許多有正義感的揭弊者卻步，至今只接獲23件揭弊案。

國民黨立委葉毓蘭昨說，過去兩年半新冠肺炎疫情為全球帶來巨大衝擊，口罩、疫苗、快篩等防疫物資都充滿許多爭議。行政部門用盡各種方式阻撓立法院監督，將原本應該透明化的採購過程和合約，以限制性招標閃躲或列為機密，逃避監督，更企圖以數位中介法來箝制輿論。

國民黨 公安 台鐵

上一則

美售台既有戰力維持案 學者點出警訊「讓人憂心」

下一則

登記最後一天 藍縣市長爭連任 展現氣勢

延伸閱讀

平台新聞付費 學者促數位部主責

平台新聞付費 學者促數位部主責
冷眼集／政府知而不為 根本不想傾聽民意

冷眼集／政府知而不為 根本不想傾聽民意
重逢裴洛西？台立法院組團9月訪美參眾議院

重逢裴洛西？台立法院組團9月訪美參眾議院
中介法「沒共識」 蘇貞昌：不會支持繼續推動

中介法「沒共識」 蘇貞昌：不會支持繼續推動

熱門新聞

陳女一頭挑染金髮，年紀很輕，詎料竟是柬國詐騙蛇頭，至少已招募12人赴柬工作。圖／民眾提供

22歲金髮嫩妹逃回台竟是「大蛇頭」 業績好到高升幹部

2022-08-29 14:20
金門又遭民用無人機入侵，守軍示警驅離無效後，即行防衛射擊、予以擊落。(取材自國防部影片)

無人機再侵擾金門 台示警驅離無效「首次擊落」

2022-09-01 02:12
曾任前副總統錢尼副國家安全顧問的葉望輝表示，「川蔡通話」是多種機緣促成，蔡英文是幸運兒。（記者張宗智／攝影）

世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」

2022-08-26 22:24
示意圖。(ingimage)

柬埔寨金邊公寓驚傳槍響 3名台灣男子遭擊斃

2022-08-28 14:42
解放軍無人機近期頻擾金門防區，引發各界關注，陸軍金門防衛指揮部指出，今下午有無人機進入大膽、二膽、獅嶼地區。圖為中國的國產彩虹4無人機示意圖。圖／環球網

無人機至金門遭示警仍盤旋 台首次射擊驅離

2022-08-30 10:12
國民黨中央委員張馨尹當面嗆黨主席朱立倫。圖／取自國民黨臉書直播

國民黨全代會爆肢體衝突 有人嗆朱立倫 有人眼鏡被打掉

2022-08-28 11:25

超人氣

更多 >
好市多檢查客戶結帳收據 為何每年可省下28.5億？

好市多檢查客戶結帳收據 為何每年可省下28.5億？
世說新聞╱物價高 好市多月餅被搶光 只剩這款好吃嗎？

世說新聞╱物價高 好市多月餅被搶光 只剩這款好吃嗎？
打擊太大？張庭「暴瘦憔悴」整張臉瘦黃 現身新加坡

打擊太大？張庭「暴瘦憔悴」整張臉瘦黃 現身新加坡
紐約皇后區華人聚居地凌晨爆槍戰 21歲女臉中彈

紐約皇后區華人聚居地凌晨爆槍戰 21歲女臉中彈
富婆砸錢拍片當女主 欽點小鮮肉搭檔…網笑彷彿母子戀

富婆砸錢拍片當女主 欽點小鮮肉搭檔…網笑彷彿母子戀