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台明年基本工資26400元 連7漲也救不了低薪

記者 葉冠妤
台灣明年基本工資漲到2萬6400元，對台灣低薪環境幫助不大。（記者林澔一／攝影）
台灣明年基本工資漲到2萬6400元，對台灣低薪環境幫助不大。（記者林澔一／攝影）

基本工資連七漲，勞動部基本工資審議委員會1日拍板，月薪基本工資將從2萬5250元調升至2萬6400元，增加1150元，漲幅約4.56%；時薪從168元漲到176元，多8元，漲幅約4.8%。台灣長期被批評低薪，甚至被指「低薪是國恥」，蔡英文總統連七次調漲基本工資，被政府宣揚為照顧弱勢勞工的亮眼政績，但不少初入職場的新鮮人起薪卻未跟著上揚，讓愈來愈多起薪2萬7、2萬8的社會新鮮人，像是「向下」看齊基本工資，就快淪為底層勞工。

勞動部說，明年調升後，預估共有232萬多名勞工受惠，另勞動部後續會與經濟部討論，將提出「疫情限定」的產業補助配套。

調升基本工資，是為照顧弱勢勞工，讓底層勞工可擁有實質購買力。勞動部長許銘春曾說，調升基本工資可帶動民間薪資調升。

果真如此？根據勞動部勞安所研究指出，調漲基本工資與全體勞工經常性薪資關連性「微弱」，也就是說，就算基本工資節節升高，與全體勞工加薪、改善薪資分配不均，沒有太大關係，帶動整體薪資抬升的效果有限。

行政院主計總處官員受訪時也曾坦言，按過去經驗，調升基本工資當月可帶動經常性薪資成長，但影響約為0.02%至1.4之間，勞工加薪與否，外部經濟情勢、廠商營運狀況、員工考績等因素才是關鍵。

難怪愈來愈多勞工「有感」薪資快被基本工資追上。根據勞動部針對去年職場新鮮人進行的薪資調查，整體初任人員平均起薪雖有3萬2000元，但約二成五社會新鮮人的起薪是基本工資，也就是不少年輕人起薪未跟著抬升，反而像是「向下」看齊基本工資。

其中服務業、住宿及餐飲業、藝術娛樂及休閒服務業、農林漁牧業，初任人員平均起薪只有2萬7000元，礦業及土石採取業更僅2萬6000元，跟明年基本工資2萬6400元已差不多，甚至「被超車」。

政府調漲基本工資要給肯定，但基本工資畢竟只是解決低薪的手段之一，整體勞工薪資結構要如何跟著抬升、擺脫低薪窘境，恐怕才是政府更應著力和正視的課題。

基本工資 勞工 疫情

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