吸金136億炒股 秦庠鈺判7年10月吐4.2億

秦庠鈺。(本報資料照片)

「鼎立國際集團」總裁秦庠鈺吸金136億元，遭判刑11年徒刑，定讞前潛逃，因違反泰國移民法規入獄，前年9月泰皇生日大赦，我方自曼谷追緝歸案。秦另因提供17億元資金炒作碩天科技公司股票 ，犯罪所得8億5千餘萬，台灣高等法院昨依證券 交易法高買證券罪判他7年10月徒刑，沒收4億2千餘萬不法所得。

秦2007年間以招攬民間互助會業務吸金，2017年最高法院依銀行法判他11年徒刑，但秦已逃跑。檢方偵辦吸金案時，發現藝人邵昕與股巿炒手周鼎、陶然（原名陶煥5）等人組炒股集團，由秦提供資金，炒作上市公司碩天科技股票；台北地方法院判秦3年2月徒刑，案件上訴期間、2016年初秦即不再到庭。

除秦之外，其他被告案件已進入更2審階段。更2審認為秦與陶然、周鼎、陶易森、葉治平意圖抬高碩天股價 ，自2011年4月18日起至8月10日炒股，秦提供17億資金，陶然負責籌措、統籌調配交割款項等。陳姓、陶姓媒體人提供帳戶給集團買賣股票，但不知犯罪所得已逾8億。

一審認「碩天股價已下跌、炒作虧損」無犯罪所得，判較輕，更2審採「差額說」，認為期間買進及賣出碩天股票價差才是犯罪所得，批評7人破壞證券市場交易機制、混淆投資人判斷和市場供給價格。

陶然被依高買證券罪判刑7年6月、沒收4億2千餘萬元，周鼎判7年7月、陶易森與葉治平判5年10月刑。2名媒體人獲緩刑。