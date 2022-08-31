今夏雨量史上次低 台水情拉警報

今年7、8月各地雖偶有午後雷陣雨，但氣象局測站平均累計雨量和降雨天數，都創下史上同期第2少的紀錄。(記者侯永全／攝影)

中央氣象局昨指出，因太平洋副高壓異常偏強，今年夏季7、8月雨量顯著偏少，局屬氣象站平均累計雨量為歷史同期第2少，降雨不及平均值的4成，平均降雨天數也是歷史第2少。加上今年至今，沒颱風來襲，連海上颱風警報也沒有發布，致使台灣水情已從北部開始先拉警報。

目前基隆新山水庫蓄水率僅剩3成多，供應大台北的翡翠水庫蓄水率也跌破6成，中南部水庫蓄水率雖尚多正常，但10月即將進入枯水期，明年春季水情也可能堪憂，氣象局提醒民眾要節約用水。

氣象預報中心主任呂國臣說，今年7、8月局屬測站平均累積雨量僅225.5毫米，是史上同期第2少雨紀錄，最少的1年是1993年的216.1毫米；宜蘭、蘇澳、陽明山鞍部、台東成功測站都創下同期累積雨量的最低紀錄。

呂國臣說，今年7、8月全台平均降雨天數僅15.9天，也是歷史同期第2少，包括宜蘭、蘇澳、花蓮、成功及澎湖測站都寫下最少紀錄。

颱風是台灣夏季重要雨水來源，但呂國臣說，今年6月以來共生成9個颱風，少於氣候平均值，且台灣至今仍未發布颱風警報，已打破2010年南修颱風最晚發布颱風警報的紀錄。

呂國臣提醒，由於今年7、8月各地雨量顯著偏少，且氣候上秋季10月後中南部將逐漸進入枯水期，今年降雨不排除會比2020年更少，呼籲各界須妥善運用水資源。

至於今夏不僅雨水少，天氣也略熱。今年夏季平均氣溫達29.38度，較氣候值高0.5度，排名歷史第5；若以平均氣溫來看，台北測站30.7度、蘇澳測站29.6度、玉山測站9.7度都創下同期最高溫 。

呂國臣說，由於反聖嬰持續發展，熱帶太平洋海溫仍可能呈現西暖東冷型態，印度 洋海溫則有東暖西冷的分布；由過去的統計資料顯示，在此海溫分布下，通常台灣秋季易出現偏暖、東半部雨量略偏多的趨勢；綜合研判，預估今年秋季台灣氣溫正常至偏暖，雨量則以接近正常的機會較大。