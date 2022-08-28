基隆汐止將減壓供水 中南部10月恐告急

基隆近兩個多月沒有下雨，當地的新山水庫蓄水率昨跌破四成。(記者游明煌／攝影)

近日水情拉警報，經濟部長王美花昨召開供水情勢檢討會議，決議即日起成立旱災經濟部水利署災害緊急應變小組，並宣布9月3日起基隆、新北市汐止區水情，由綠燈改為減壓供水黃燈，夜間11時至凌晨5時減壓供水；新北市（不含汐止區）、桃園及台南地區即日起調整為水情提醒綠燈，王美花在會中提醒：「用最壞的打算作最好的準備」。

中央氣象局氣象預報中心主任呂國臣示警，今年7、8月的降雨量極端偏少，是氣象局有觀測紀錄以來的同期第二低，若9月仍舊沒有任何颱風報到，等到進入10月，中南部水情恐怕就會告急了。

水利署昨在經濟部的檢討會議中報告，統計7月迄今降雨量偏少，僅約歷史平均四成。王美花在會中指出，時值汛期持續要求各水庫單位每日三次查報水情，並隨時守視氣候變化，做好一手防旱應變、一手防汛準備。

主要供應基隆民生用水的新山水庫，統計到昨天上午7時，蓄水率為38.44%，有效蓄水量385萬立方公尺。基隆市政府表示，如果持續未降雨，可能還會採取限水措施，並可能停止非必要的用水。

經濟部昨宣布9月3日起基隆減壓供水，水公司第一區管處表示，減壓供水以離峰及特定時段降低管壓供水，以不影響家戶供水正常為原則。

前年台灣歷經自1947年以來最嚴重的旱災，今年至今沒有颱風經台，水情漸現警報，水利署自6月起已預做全台供水調度，除「從單打獨鬥變區域聯防」，人工增雨更是有機會就做。

另外，今年水利署的「人工增雨」也是遇到機會就做，「向老天爺多要一點水」，光是8月25日1天，就在九處進行人工增雨：從中部的永和山、明德水庫，北部的基隆地區西勢水庫與貢寮營運所、翡翠、石門（霞雲）、寶二，以及南部甲仙堰、曾文水庫於施作地面焰劑增雨。