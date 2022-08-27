林秉樞請託 禾馨打特權疫苗遭訴

禾馨醫療集團執行長林思宏，因替林秉樞及自己親友特權打疫苗遭起訴。（本報資料照片）

禾馨醫療集團營運長林思宏甫因詐保遭起訴，卻又被控於去年5、6月間，受毆打立委高嘉瑜的林秉樞請託，替不合資格的42位親友打特權疫苗 ，台北地檢署調查，林總共替不合優先接種資格的65人施打疫苗，三度由不知情護理人員上傳至預防接種資訊管理系統，26日依偽造文書罪起訴林。

新北地院26日針對林秉樞施暴案開言詞辯論庭，林向審判長表示，因長年有精神疾病，才有脫序行為，以後會好好吃藥，現在走到那都會被認出，人生已毀，希望審判長給個機會；檢方則向合議庭求刑3年，其中最重的是私行拘禁，求刑1年6月，全案9月30日宣判。

據調查，禾馨醫療集團與北市衛生局簽約，協助辦理新冠公費疫苗接種計畫。合約規定，疫苗應依衛福部疾管署公告的接種對象始可施打，合作醫療院所若發現民眾不在接種計畫名單，應拒絕為其施打。

檢方認為，林思宏明知林秉樞所介紹的親友，均非醫療人員，不符合第一類公費疫苗接種資格，仍同意特權讓林秉樞親友施打疫苗，由林秉樞將欲接種民眾姓名、生日、身分證字號傳給顏姓助理，安排親友團於去年6月進行施打。

禾馨回應，全案或有誤判施打人員資格的情形，但施打對象均如實列冊申報並無欺瞞，對檢察官 起訴感到遺憾。