我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台學者：李顯龍示警 暗示台海將有「結構性變化」

消費者縮手少買衣服 美國零售商含淚猛打折

殉職警姊當立法院長面前自殘 嗆廢死團體下地獄

台灣新聞組／綜合26日電
殉職警員凃明誠二姊（右三）在媒體面前以利器畫傷手掌表達不滿，立法院長游錫堃（右一）、立委林宜謹（右二）、陳亭妃（左一）等人拉著她的手察看傷勢。（記者黃宣翰／翻攝）
殉職警員凃明誠二姊（右三）在媒體面前以利器畫傷手掌表達不滿，立法院長游錫堃（右一）、立委林宜謹（右二）、陳亭妃（左一）等人拉著她的手察看傷勢。（記者黃宣翰／翻攝）

台南雙警命案第四天，殉職警員凃明誠的二姊25日情緒大爆發，在立法院長游錫堃面前，她以自殘方式抗議法務部及矯正署，泣訴「看到沒有，他們就是這樣血流光死掉的…」，還激動地要廢死團體滾去十八層地獄；她說，廢死團體尊重受刑人的人權而反對死刑，「但誰尊重我弟弟的人權？」

游錫堃當日前往台南殯儀館弔唁兩名殉職警員。凃明誠二姊陪著游離開時，突對媒體說「希望媒體能發揮第四權，好好監督這件事。」之後突然拿起手上利器朝左手掌連畫七次，隨著情緒激動，舉著左手不斷哭喊表示，弟弟就是這樣，血流到光死掉，家屬何其不忍，「法務部長、矯正署長，你們所做所為每一步都在踐踏受害者遺族的心，抹滅基層人員的力量與力氣」，不要只會事後講輕飄飄的官場文章。

她泣不成聲，更點名典獄長杜聰典「欺上瞞下，只是為了你的寶貴仕途嗎？」若不是林逃獄，兩名員警也不會慘死在荒郊野外，「你有歉意嗎？」外役監制度很好，幫助受刑人回歸社會，但執行標準到底在哪裡？明明就是逃獄，卻還有人說「逾假未歸」，玩文字遊戲，不肯承認錯誤，矯正署應向家屬道歉。

事後她解釋，會這麼激動是因為弟弟死得太慘，弟弟全身都是刀傷，家屬原不願意被解剖，但為了取得證據，讓法官知道凶嫌的凶殘，同意接受剖驗。

游錫堃安撫說，待立法院開議，會盡力協調修正相關法案。廢死聯盟表示，可以想像家屬憤怒情緒，尊重家屬發言。

明德外役監透過副典獄長江振亨回應，林信吾返家探視未歸，當天除聯繫警方協尋，也依規定通報以「脫逃罪」移請地檢署偵辦，絕無「欺上瞞下」。

新黨台北市議員參選人張榮法、劉榮之、郭榮先赴台北地檢署，告發法務部長蔡清祥、矯正署長黃俊棠及明德外役監典獄長杜聰典涉嫌瀆職、圖利及縱放人犯等罪。

上一則

殺警兇手「壓好壓滿」 等署長來拍照?

下一則

新聞評論／林智堅碩士論文雙殺 民進黨以黨篡國破口

延伸閱讀

新聞評論／前線賣命的是員警 惺惺表態的是高官

新聞評論／前線賣命的是員警 惺惺表態的是高官
游錫堃籲殺警要判死 但38死囚多年未行刑 內有3人殺警

游錫堃籲殺警要判死 但38死囚多年未行刑 內有3人殺警
中制裁蕭美琴、柯建銘等7人 禁本人及家屬入境中港澳

中制裁蕭美琴、柯建銘等7人 禁本人及家屬入境中港澳
裴洛西效應…台派誰出席安倍國葬？恐是下個觸發點

裴洛西效應…台派誰出席安倍國葬？恐是下個觸發點

熱門新聞

李亞萍過去提到女兒余苑綺的病情，忍不住掩面痛哭。記者林澔一／攝影

燒20萬美元救不回余苑綺 余天李亞萍白髮人送黑髮人

2022-08-21 12:03
台灣傳統產業千金要調查老公與媽媽的關係，因為婚後同住意外發現媽媽很常進去臥室，某次卻發現媽媽離開後，老公裸體在床，最後裝針孔果真拍到「顛鸞倒鳳」的畫面。（示意圖／Ingimage）

女老闆激戰女婿被拍 千金見畫面冷笑：我老公厲害吧

2022-08-18 20:15
聯電榮譽董事長曹興誠說，台灣富豪排行榜他還在很後面，他宣布捐出30億元希望能拋磚引玉，如果有很多企業加入，會是很強的力量。記者簡永祥／攝影

回復中華民國國籍 曹興誠：已決定死在台灣

2022-08-25 12:15
美籍華裔作家貝嶺（右）。圖為貝嶺與來訪學生在家中互動。（貝嶺提供/中央社）

華裔美籍作家貝嶺遭毆後返美療傷 指對警察執法失望

2022-08-23 11:39
國民黨3名立委赴柬埔寨成功救出一名青年，18日下午搭機返抵桃園機場時，遭航警局大隊人馬堵住空橋，航警局事後表示，人口販運案件全台關切，警方更全力投入調查及防制，竟遭到阻撓妨害調查，深感遺憾。（記者黃仲明／攝影）

藍委赴柬救援72小時 「一手交錢一手交人」如電影情節

2022-08-18 17:56
南市殺警案案情逆轉，專案小組排除原鎖定陳男。圖 ／讀者提供 謝進盛

台南殺警案 最倒楣的陳男祖母哭：誰來還我們清白

2022-08-23 09:35

超人氣

更多 >
8/31起 中國取消出入境核酸檢測申報

8/31起 中國取消出入境核酸檢測申報
解剖報告：加州聯邦眾議員妻 服用白桑葉嚴重副作用致死

解剖報告：加州聯邦眾議員妻 服用白桑葉嚴重副作用致死
反制北京取消航班 美下令暫停飛往中國26航班

反制北京取消航班 美下令暫停飛往中國26航班
洛杉磯婦女度假回來 發現遊民入住她家後院

洛杉磯婦女度假回來 發現遊民入住她家後院
回復中華民國國籍 曹興誠：已決定死在台灣

回復中華民國國籍 曹興誠：已決定死在台灣