殉職警姊當立法院長面前自殘 嗆廢死團體下地獄

殉職警員凃明誠二姊（右三）在媒體面前以利器畫傷手掌表達不滿，立法院長游錫堃（右一）、立委林宜謹（右二）、陳亭妃（左一）等人拉著她的手察看傷勢。（記者黃宣翰／翻攝）

台南雙警命案第四天，殉職警員凃明誠的二姊25日情緒大爆發，在立法院長游錫堃面前，她以自殘方式抗議法務部及矯正署，泣訴「看到沒有，他們就是這樣血流光死掉的…」，還激動地要廢死團體滾去十八層地獄；她說，廢死團體尊重受刑人的人權而反對死刑，「但誰尊重我弟弟的人權？」

游錫堃當日前往台南殯儀館弔唁兩名殉職警員。凃明誠二姊陪著游離開時，突對媒體說「希望媒體能發揮第四權，好好監督這件事。」之後突然拿起手上利器朝左手掌連畫七次，隨著情緒激動，舉著左手不斷哭喊表示，弟弟就是這樣，血流到光死掉，家屬何其不忍，「法務部長、矯正署長，你們所做所為每一步都在踐踏受害者遺族的心，抹滅基層人員的力量與力氣」，不要只會事後講輕飄飄的官場文章。

她泣不成聲，更點名典獄長杜聰典「欺上瞞下，只是為了你的寶貴仕途嗎？」若不是林逃獄，兩名員警也不會慘死在荒郊野外，「你有歉意嗎？」外役監制度很好，幫助受刑人回歸社會，但執行標準到底在哪裡？明明就是逃獄，卻還有人說「逾假未歸」，玩文字遊戲，不肯承認錯誤，矯正署應向家屬道歉。

事後她解釋，會這麼激動是因為弟弟死得太慘，弟弟全身都是刀傷，家屬原不願意被解剖，但為了取得證據，讓法官知道凶嫌的凶殘，同意接受剖驗。

游錫堃安撫說，待立法院開議，會盡力協調修正相關法案。廢死聯盟表示，可以想像家屬憤怒情緒，尊重家屬發言。

明德外役監透過副典獄長江振亨回應，林信吾返家探視未歸，當天除聯繫警方協尋，也依規定通報以「脫逃罪」移請地檢署偵辦，絕無「欺上瞞下」。

新黨台北市議員參選人張榮法、劉榮之、郭榮先赴台北地檢署，告發法務部長蔡清祥、矯正署長黃俊棠及明德外役監典獄長杜聰典涉嫌瀆職、圖利及縱放人犯等罪。