學者：能源政策不改 減碳恐每期跳票

學者示警，減碳不該全部「押寶」在能源部門，建築、運輸、製造等也要全面加強作為。(記者侯永全／攝影)

環保署預計年底重提2030年新減量目標（原定20%），如今卻連2020年減碳 2%都達不到，能源部 門碳排增長是一大主因。學者說，台灣近年用電增長，但再生能源成長落後，若不乘機通盤重新檢討能源政策，未來每期恐都會跳票。環團說，民間估2030年要減碳40%才可能達成2050年淨零目標，應盡快檢討此次無法達標原因，才能展開下階段布局。

清大原科中心主任葉宗洸說，台灣電力需求不斷成長，但再生能源進度緩慢，風力發電總裝置容量遠遠不夠，太陽光電則難應付夜尖峰用電時刻，而核電現在發電占比僅8%至9%，缺電只能依賴化石燃料，「怎麼減排？」

葉宗洸說，若再生能源落後又不想提高化石燃料，可能要考慮核電機組延役的可能性，可根據再生能源進度，先延役5年、10年，政府應重新檢討能源政策，否則未來每次減碳目標可能都會跳票。

台大風險社會與政策研究中心主任周桂田說，近年用電增加、綠能 目標調整，導致整體排放結構有所轉變，減碳責任不能全「押寶」在能源部門，包括製造、住商、運輸等各個部門，都要全面性驅動減碳作為，例如碳稅、淨零建築等政策工具都要思考。

台灣環境規畫協會理事長趙家緯說，應在公布2030年新目標前，檢討過往階段性行動方案，為何投入預算仍無法達成實質減量貢獻。環境權保障基金會研究員林彥廷說，各部會要提出檢討措施，向外界公布如何改善，溫管法修法也要從階段管制目標到後續成果檢驗，都訂定公民參與機制。