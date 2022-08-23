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中華少棒隊晉4強 7：0大贏巴拿馬

特約記者廖華傑／威廉波特22日電
投手廖芫豎獨投五局，未失一分。（特約記者廖華傑／攝影）
投手廖芫豎獨投五局，未失一分。（特約記者廖華傑／攝影）

代表台灣征戰2022威廉波特少棒聯盟世界大賽的台北市福林國小再下一城，在上周擊敗義大利隊後，22日再以7比0的比數，擊敗了中南美的強隊巴拿馬，拿下關鍵的一場勝利，中華隊先發投手廖芫豎，總計投出64球，其中包含53顆好球，11顆壞球，以5.2局無四死球，拿下8K的精彩好投，帶領中華隊拿下勝利。

賽前總教練章子健就設定這場比賽非勝不可，經過情蒐資料分析，知道巴拿馬的投打都相當有水準，萬一落入敗部遭遇到的球隊也不會太好過關，因此賽前就設定推出陣中王牌投手廖芫豎先發主投，所有的投手也都待命準備，一定要把這場勝利拿下來。

中華隊已經進入國際組四強，下一場再獲勝將爭取國際組冠軍獎杯。中華隊下一場賽事將是在周三對上加拿大墨西哥的勝隊，時間是美東時間8月24日下午一點鐘。

一局下半，中華隊先發投手廖芫豎立即遭受巴拿馬火力展示，一三棒擊出安打攻佔得分圈，廖芫豎立即穩住陣腳，以三振和捕手前的軟弱滾地球結束這局的危機，中華隊受制巴拿馬先發投手Fuentes 的壓制，攻勢遲遲無法出現，直到第三局麥羿晨獲四壞保送之後，施羿宏失誤上壘，巴拿馬進入大亂流，再保送廖芫豎形成無人出局滿壘

隨後靠著王元甫大棒揮出左外野平飛安打，接連10人次拿下四分奠定勝基。

巴拿馬在廖芫豎的投球封鎖之下，打擊上一籌莫展，無法出現串聯安打，等不到保送也等不到中華隊的失誤，只能看著記分板不斷掛上0，反觀中華隊小將則是攻勢不斷，四局上半中華隊再啟動火力，陳柏鈞一上場就擊出中外野方向落地安打，帶領中華隊火力竄出，沈立宸擊出內野滾地球，巴拿馬游擊手出現暴傳，不但讓沈立宸站上二壘壘包，更讓原本壘上的陳柏鈞一舉回到本壘拿下第五分，第四棒王元甫獲保送，下一棒李芳模一棒再擊出安打，帶回第六分，中華隊自此揚長而去，不再給巴拿馬任何機會。

六局上中華隊臨去秋波，第一棒廖芫豎遭觸身球上壘後，再靠著王元甫中左外野方向深遠二壘安打，打回壘上的廖芫豎拿下第七分，六局下半，廖芫豎在取得兩出局之後，因球數已達64球，再多投一球就得多休息一天的狀況下，章子健總教練當機立斷換下已投了5.2局好投的廖芫豎，由李芳模接手完成比賽，終場中華隊就是以7:0拿下這場對巴拿馬的關鍵勝利。

總計中華隊本場比賽廖芫豎僅花費了64球拿下8K，其中包含53顆好球，壞球僅有11顆，同時沒有投出任何保送，總共面對21個打席，就有18打席第一球是好球，顯示整體狀況調整得非常好，也讓人更期待廖芫豎未來的表現，中華隊下一場賽事將是在周三對上加拿大與墨西哥的勝隊，時間是美東時間8月24日下午一點鐘。

台北市福林國小出征威廉波特少棒賽，許多僑胞到場為選手加油。（特約記者廖華傑／攝影...
台北市福林國小出征威廉波特少棒賽，許多僑胞到場為選手加油。（特約記者廖華傑／攝影）
中華隊力克強隊巴拿馬，拿下第二勝。（特約記者廖華傑／攝影）
中華隊力克強隊巴拿馬，拿下第二勝。（特約記者廖華傑／攝影）

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