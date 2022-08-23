黑白集／林智堅碩論調查延又延 中華大學「以拖待變」？

中華大學原擬上周公布林智堅 的碩論抄襲調查報告，卻突以「尚未收到調查報告」為由，稱上周不公布調查結果，且可能「再延長一個月」。從「下周公布」到「可再延長一個月」，究竟發生什麼，啟人疑竇。

台大9日認定林智堅抄襲並撤銷其碩士學位當天，中華大學聲稱次周公布調查報告。隔日，林智堅赴中華大學學倫會說明，11日他受訪，指控中華大學學倫會「不友善」、「先射箭再畫靶」、「拒絕換名片」。外界期待中華大學公布真相，等到的卻是延宕的消息。

原先稱「下周公布結果」，可見調查應已告一段落。其後生變，是林智堅的說詞撼動調查結果，還是他的「不友善」指控，讓中華大學不得不變「友善」？又或者，有不為人知的外力介入，逼得中華大學必須拖下去？

無論原因為何，延後公布，一來讓林智堅免於被「補刀」；二來民進黨 上下得以暫從論文風暴 抽身，可轉而操弄其他選戰議題；三來中華大學也避過風頭，不必因在關鍵時刻公布調查結果而得罪當道。如此處心積慮，不免讓人對調查的公正性打上大問號。

無論民進黨或中華大學，若想「以拖待變」，還是得想清楚。儘管林智堅已經退選，但此案仍是輿論焦點；倘認為再拖一段時間，議題淡化，即可顛倒是非黑白，恐只會適得其反。