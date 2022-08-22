共享運具發達 雙北打造綠運輸城市

共享運具給民眾多一個代步選擇，盼能打破非買車不可的觀念。(記者杜建重／攝影)

32歲小玉是台北上班族，做文字工作的她，過了幾年騎機車上下班的生活，近來有了共享汽機車，她賣了12年車齡的機車，省了零件壞東壞西的維修費，平時改搭捷運 、公車，必要時搭配共享單車、機車，假日出遊或想長途旅行，租車或租共享汽車 也方便。

「什麼都漲、只有薪水不漲，交通支出當然要精打細算，而且也更減碳 。」小玉說，現在完全沒有再買車子的念頭，使用共享汽機車免保養、不用繳稅和保險，連接到罰單的機率也少了很多，省下來的開銷轉作穩健的投資，才可能存第一桶金。

台北、新北市府統計，使用共享運具者以40歲以下的年輕族群約占六成為主力；幾家共享機車業者指出，18至24歲約占四成、25歲以上占六成，其中又以18至24歲騎乘時間最長，是重度使用者。

業者也發現，雙北共享運具發達，年輕人愈來愈不喜歡養機車，也懂得精打細算，認為有移動需求時再騎共享機車，特別是有聚會時，為遵守騎車禁酒令，會先騎共享機車赴約，喝酒就搭大眾運輸、計程車回家，不必被自己的機車綁住，行動更靈活彈性。有人則以捷運搭配共享機車為常態，因為住家離捷運站有段距離，不想花時間等公車，就用共享運具回家。

共享汽車營運也大有斬穫，和泰集團2014年推出iRent共享汽車服務，從最早12輛車、2個租車據點，如今汽機車已逾萬輛，據點也增至1900多個，遍及全台及澎湖等離島。

iRent分析，除雙北民眾會用共享汽機車通勤，基隆、桃園的iRent會員，在平日上班時間，分別有八成和六成的用車是跨縣市移動，轉乘大眾運輸也是會員重要的移動方式。除了資源更有效利用，平均每天每輛車的用車時間有8.8小時，比一般自用小客車多四倍以上，換算每天可省下1500格停車位，讓公共停車空間利用更有效率，這就是節能減碳。

台北市交通局運輸管理科長廖苑伶指出，共享運具給民眾多一個代步選擇，盼能打破非買車不可的觀念，主要目的是減少城市的車輛數、停車需求及道路使用空間，

但在交通減碳上，共享運具只是輔助角色，不是萬靈丹，核心還是要提升大眾運輸、綠運輸的使用率，也就是鼓勵民眾以搭捷運、公車、騎自行車或步行為主要選項。

共享運具有助減少購買車輛，但淡江大學運輸管理學系教授張勝雄的研究發現，有汽機車的民眾也可能使用共享運具，兩者不衝突，拐點通常是車子即將報廢，有些人就會因為共享運具阻斷買車的念頭。但嚴格來說，自行車才算綠色運具，共享汽機車仍然耗能排碳，只是多寡之別，即使電動車也是如此。