情侶赴柬埔寨受困 男稱遭上銬手腕化膿潰爛 台2嫌收押

一對情侶前往柬埔寨「打工」疑遭控制行動，基隆檢警逮捕兩嫌，檢方以兩人涉犯重罪、有滅證及串證之虞聲押，基隆地院裁准。（記者邱瑞杰／翻攝）

一對情侶疑受陳姓男子恿慫前往柬埔寨「打工」，結果遭控制行動。基隆檢警接獲女子家人報案，逮捕陳男，陳稱只是為賺10萬元台幣（約3320美元）「介紹費」涉案。檢警從陳的手機 資訊查出主嫌，但他反控陳才是主嫌。檢方以兩人涉犯重罪、有滅證及串證之虞聲押，基隆地院前天准押。

基隆地檢署今天表示，廖女家人17日向警方報案，指女兒被「出國打工，賺取優渥薪資及提供良好工作環境」等詐術引誘，和她的男友一起前往柬埔寨，結果被詐騙集團 拘禁，要求付錢贖人，請求警方救人。

一對情侶前往柬埔寨「打工」疑遭控制行動，跨海求救，基隆檢警逮捕兩嫌，檢方以兩人涉犯重罪、有滅證及串證之虞聲押，基隆地院裁准。（記者邱瑞杰／翻攝）

基隆市警三分局和市刑大組成專案小組，報請基檢指揮偵辦。警方無法聯絡上廖女，後來與廖女的男友取得連繫，得知兩人是受39歲陳男介紹，才會去柬埔寨並受困。男子說，自己被詐騙集團上銬囚禁，手腕流血生膿潰爛。

一對情侶前往柬埔寨「打工」疑遭控制行動，跨海求救，基隆檢警逮捕兩嫌，檢方以兩人涉犯重罪、有滅證及串證之虞聲押，基隆地院裁准。（記者邱瑞杰／翻攝）

基檢檢察官 黃佳權指揮警方17日持法院核發的搜索票及拘票， 將陳男帶回偵訊，並根據陳的供述及手機內相關物證，查出幕後主嫌，18日再持法院聲請搜索票及拘票，將他帶回偵訊。

兩名嫌犯被捕後，互指對方是主嫌。檢察官偵訊後，認兩人依涉違反人口販運防制法、組織犯罪防制條例等罪，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有湮滅證據或勾串共犯、證人之虞，向法院聲請羈押禁見。

基隆地院19日開庭後裁定准予羈押禁見，基檢已掌握犯罪集團其他事證，將持續追溯上游及橫向成員，將不法集團成員繩之以法 。

檢警表示，近期台灣人因求職遭騙，進而被送往柬埔寨、緬甸、泰國、寮國、杜拜等地，從事勞動與報酬顯不相當工作等人口販運行為，基隆已知有五人到柬埔寨工作失聯。