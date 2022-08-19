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藍委赴柬救人 返台航警大陣仗搶人爆衝突

台灣新聞組／台北19日電
國民黨三位立委赴柬埔寨救回一名受困的陳姓青年（前中），18日搭機返抵桃園機場，入境時大批航警局員警原想先帶走陳姓青年，經一番爭執後才放行。（記者黃仲明／攝影）
國民黨三位立委赴柬埔寨救回一名受困的陳姓青年（前中），18日搭機返抵桃園機場，入境時大批航警局員警原想先帶走陳姓青年，經一番爭執後才放行。（記者黃仲明／攝影）

台灣人赴柬埔寨工作深陷詐騙集團陷阱、甚至遭人口販運事件頻傳，日前赴柬埔寨的三位國民黨立委昨天救回一名19歲陳姓男子，入境時大批航警局員警與移民署人員大陣仗進入空橋，準備直接從機坪帶走陳男，三位立委怒批航警此舉於法無據，最後陳姓青年獲放行入境並交由家人載離桃機。

航警局與警政署昨晚聲明指出，帶走被害人是要了解受騙經過，對遭阻撓調查，深感遺憾。國民黨立委吳斯懷說，現場國民黨立委維護受害者權益，是人權展現，主要也是避免受害者的二次傷害，希望不要造成救人手段曝光，導致無法繼續營救與當地救援團體減少救援管道。

本報系聯合報報導，昨天政府終於展開行動，全台加強掃蕩人蛇集團。行政院專案小組清查後指出，目前仍有至少逾300名受害國人在柬埔寨。

刑事局16日才說，近九個月逾4000名台灣人赴柬埔寨，只有120人失聯；但昨天政院公布清查結果，卻發現有逾300人可能受害。事件延燒多日，政府各機關每天提出的數字都不一樣。

國民黨立委鄭正鈐表示，陳姓男子被朋友騙到柬埔寨，家屬心急如焚向他陳情，他們此行到柬埔寨透過台商及各種關係找尋救援管道，過程困難重重，所幸順利救出受害者。他無法理解航警局以粗暴做法試圖將當事人帶走，卻交不出任何可以把人帶走的資料，「這就是現在執政者的兩套標準」。

鄭正鈐指出，許多台商、社會人士與宗教團體都已展開柬埔寨的救援行動，且陸續救出受害人，蔡政府雖已成立政院等級專案小組，但始終未見具體救援行動。

台北中國時報報導，對於航警局長鄭明忠與移民署人員大陣仗想直接從機坪帶走陳男，國民黨立委洪孟楷直接怒嗆警方「你們在抓通緝犯啊？抓通緝犯都沒這個樣子！」洪質疑，能大陣仗搶人，為何不能大陣仗把人救回？

吳斯懷質疑，這代表什麼含意？他們透過民間管道救援，錯了嗎？要強行帶走人，陳男有犯罪嗎？「不要搞這些小動作！」

鄭明忠解釋，基於安全考量，才會規畫讓陳男下機後，直接從機坪接送到集中檢疫所隔離，不過經溝通了解後，警方也尊重當事人意願，由立委陪同，走一般動線通關入境後，由家屬安排入住防疫旅館。

此外，有12名台籍民眾14日自柬埔寨入境泰國曼谷，準備前往緬甸。駐泰代表處派員到機場力勸12人回台，但23歲楊男與林姓女友、28歲鄧男卻堅持要回柬國，警方懷疑三人可能是人口販運集團共犯，立即通報外交部將三人護照註銷，被泰方留置在機場收容中心。

國民黨 機場 吳斯懷

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