新聞眼／兩岸共打停頓 台打詐國家隊淪口號

台灣人遭「賣豬仔」到柬埔寨從事詐騙越演越烈，根據行政院說法，多達334人等待救援。以往兩岸共同打擊犯罪熱絡，台灣警察與中國大陸公安 密切合作，結合柬國警方大破當地詐騙機房，如今兩岸關係降到冰點，台灣人被騙到柬國，政府卻無力可施，一再宣示的「打詐國家隊」淪為口號。

究竟有多少台灣人受困柬埔寨？外交部、警方起初公布數據都不相同，政府連日公布的數字也一變再變，直到警方土法煉鋼，從居留柬埔寨台灣人以年齡過濾，動員派出所逐一查訪在台家人，才得出至少有300多人待援，但其中大量失聯或查訪未遇，恐黑數不少。

「賣豬仔」的人蛇、詐騙集團 成員，仗著柬埔寨與台灣沒有邦交，警方難以跨境打擊詐騙機房、蒐集人口販運事證，返台搖身一變聲稱是被騙的受害人，從泰國 救回的九名台灣人就暗藏一名犯嫌，若不是有被害人指證，是否從此逍遙法外？對於外交弱勢及偵查困境，政府沒有拿出解方。

台灣在柬埔寨沒有足夠情資及施力管道，人蛇、詐騙集團規模多大？有多少加害人？又有多少的被害人？政府都說不清楚，人民如何期待能解決問題？

2011年，台灣警方與大陸公安合作進行「0311」專案，刑事局、公安部互訪敲定合作細節，分派人馬前往柬埔寨、印尼、泰國、越南、馬來西亞與當地警方協商，各自派人暫駐各國，協調當地警方攻堅打擊詐團；當時台灣透過公安牽線與柬國警方密切合作，帶回122名台籍嫌犯偵審，防止兩岸民眾受騙。

近年兩岸關係急凍，警政合作停頓，兩岸共打機制徒剩虛名，兩岸犯罪集團合流趁機「大殺」台灣「豬仔」。執政當局強調新增14億台幣（約4700萬美元）打詐，面對跨境及兩岸犯罪卻無能為力，被害人只能靠台商營救、家屬花錢贖人，情何以堪。