我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快更新 蘋果警告嚴重漏洞 駭客恐全面接管用戶設備

前財長桑默斯：中國超美？日本和蘇聯都沒做到

新聞眼／兩岸共打停頓 台打詐國家隊淪口號

記者 廖炳棋

台灣人遭「賣豬仔」到柬埔寨從事詐騙越演越烈，根據行政院說法，多達334人等待救援。以往兩岸共同打擊犯罪熱絡，台灣警察與中國大陸公安密切合作，結合柬國警方大破當地詐騙機房，如今兩岸關係降到冰點，台灣人被騙到柬國，政府卻無力可施，一再宣示的「打詐國家隊」淪為口號。

究竟有多少台灣人受困柬埔寨？外交部、警方起初公布數據都不相同，政府連日公布的數字也一變再變，直到警方土法煉鋼，從居留柬埔寨台灣人以年齡過濾，動員派出所逐一查訪在台家人，才得出至少有300多人待援，但其中大量失聯或查訪未遇，恐黑數不少。

「賣豬仔」的人蛇、詐騙集團成員，仗著柬埔寨與台灣沒有邦交，警方難以跨境打擊詐騙機房、蒐集人口販運事證，返台搖身一變聲稱是被騙的受害人，從泰國救回的九名台灣人就暗藏一名犯嫌，若不是有被害人指證，是否從此逍遙法外？對於外交弱勢及偵查困境，政府沒有拿出解方。

台灣在柬埔寨沒有足夠情資及施力管道，人蛇、詐騙集團規模多大？有多少加害人？又有多少的被害人？政府都說不清楚，人民如何期待能解決問題？

2011年，台灣警方與大陸公安合作進行「0311」專案，刑事局、公安部互訪敲定合作細節，分派人馬前往柬埔寨、印尼、泰國、越南、馬來西亞與當地警方協商，各自派人暫駐各國，協調當地警方攻堅打擊詐團；當時台灣透過公安牽線與柬國警方密切合作，帶回122名台籍嫌犯偵審，防止兩岸民眾受騙。

近年兩岸關係急凍，警政合作停頓，兩岸共打機制徒剩虛名，兩岸犯罪集團合流趁機「大殺」台灣「豬仔」。執政當局強調新增14億台幣（約4700萬美元）打詐，面對跨境及兩岸犯罪卻無能為力，被害人只能靠台商營救、家屬花錢贖人，情何以堪。

詐騙集團 公安 泰國

上一則

數位中介法規範模糊 PTT若被納管：等於命令關站

下一則

台美21世紀貿易談判啟動 首輪今秋登場

延伸閱讀

柬埔寨園區生活曝 每天精神喊話、洗腦「詐騙是對的」

柬埔寨園區生活曝 每天精神喊話、洗腦「詐騙是對的」
藍委赴柬救援72小時 「一手交錢一手交人」如電影情節

藍委赴柬救援72小時 「一手交錢一手交人」如電影情節
台貧富差149倍 淪柬詐騙肥羊 台商怒：駐外單位推給商會救人

台貧富差149倍 淪柬詐騙肥羊 台商怒：駐外單位推給商會救人
台人頻傳在柬埔寨受騙 國民黨：蔡政府新南向政策失能

台人頻傳在柬埔寨受騙 國民黨：蔡政府新南向政策失能

熱門新聞

中芯國際前獨立董事蔣尚義。（本報系資料庫）

蔣尚義：加入中芯國際是個錯誤 也是我做過的蠢事之一

2022-08-11 10:15
自主防疫期間應遵守之防疫規範。(圖：指揮中心提供)

台灣邊境檢疫再鬆綁 9月1日起4天自主防疫改「1人1室」

2022-08-15 02:28
台灣外交部常務次長俞大㵢（右）在桃園機場迎接參院外委會亞太小組主席馬基。（台外交部提供）

5參眾議員14日至15日訪台 將見蔡英文、拜會立法院

2022-08-14 08:21
林智堅（右）與立委鄭運鵬（左）。(本報資料照片)

台大論文抄襲案 林智堅退選桃園市長 民進黨換鄭運鵬

2022-08-12 03:40
論文門纏身，林智堅宣布退選桃園市長，民進黨改派鄭運鵬上陣。（取材自udnTV）

直播／認論文寫作瑕疵 林智堅致歉宣布退選桃園市長

2022-08-12 03:10
台退將于北辰在政論節目談攔截中共飛彈。（三立電視截圖）

台退將于北辰的「天弓三發數學題」 考倒兩岸網友

2022-08-14 10:26

超人氣

更多 >
習妥協換連任？北戴河會議開得不輕鬆 通稿露玄機

習妥協換連任？北戴河會議開得不輕鬆 通稿露玄機
三寶飯便當漲到逾15元 華人大嘆快吃不起

三寶飯便當漲到逾15元 華人大嘆快吃不起
這趟14天的鐵路旅行 可以經過美國5座國家公園

這趟14天的鐵路旅行 可以經過美國5座國家公園
余天露面受訪痛哭 余苑綺病況危急 手寫「讓我走」

余天露面受訪痛哭 余苑綺病況危急 手寫「讓我走」
全球個頭最大皇蛾現身華盛頓州 專家籲民眾注意

全球個頭最大皇蛾現身華盛頓州 專家籲民眾注意