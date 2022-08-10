黨產會突襲沒收16億資產 救國團：比戰爭可怕

救國團9日召開記者會，針對黨產會在雙方尚在協商時，突襲式做出沒收救國團財產的行政處分，表達嚴正抗議，令成千無辜員工與家庭生計頓時陷入困境，以鍘刀象徵黨產會的蠻橫無情。（記者林俊良／攝影）

針對黨產會認定救國團部分財產為不當黨產，並將收歸國有的行政處分，救國團9日舉行記者會抗議。救國團表示，突襲式沒收救國團財產，讓員工與家庭生計頓時陷入困境，心狠手辣的程度比戰爭還要可怕。

救國團主任葛永光說，第一審行政法院尚未就救國團是否為國民黨 附隨組織宣判，且雙方經八次協商，至少達成五點共識，黨產會卻突襲片面終止談判，這樣的舉動是藐視司法和違背誠信原則，嚴重違背轉型正義釐清真相、追求和解共生目的。

行政院不當黨產處理委員會7月26日召開委員會議，認定救國團現有財產中，阿里山 、日月潭 及墾丁青年活動中心等61筆土地、建物及現金新台幣13億9449萬7912元為不當取得之財產，命救國團移轉為國有；並會送達處分書，有30天履行期，30天後不履行，就進入強制執行程序。

葛永光說，救國團現在能動用的現金只有3億多元（台幣，以下同），黨產會要求的16億元追繳金額，必然使救國團營運發生困難、勢必資遣1700名員工、解聘5000餘位教師、教練。救國團宣布即起啟動抗爭模式，將上街抗議。

黨產會回應表示，若是雙方連有沒有共識都沒有共識，何來共識之有？執行處分時一定會考慮到員工權益，且黨產條例也保留了救國團訴訟的權利，黨產會的調查報告及處分書都禁得起檢驗。