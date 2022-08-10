我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府智庫兵推台海戰爭：台取勝代價沉重 美損數百戰機

黨產會突襲沒收16億資產 救國團：比戰爭可怕

台灣新聞組／台北10日電
救國團9日召開記者會，針對黨產會在雙方尚在協商時，突襲式做出沒收救國團財產的行政處分，表達嚴正抗議，令成千無辜員工與家庭生計頓時陷入困境，以鍘刀象徵黨產會的蠻橫無情。（記者林俊良／攝影）
救國團9日召開記者會，針對黨產會在雙方尚在協商時，突襲式做出沒收救國團財產的行政處分，表達嚴正抗議，令成千無辜員工與家庭生計頓時陷入困境，以鍘刀象徵黨產會的蠻橫無情。（記者林俊良／攝影）

針對黨產會認定救國團部分財產為不當黨產，並將收歸國有的行政處分，救國團9日舉行記者會抗議。救國團表示，突襲式沒收救國團財產，讓員工與家庭生計頓時陷入困境，心狠手辣的程度比戰爭還要可怕。

救國團主任葛永光說，第一審行政法院尚未就救國團是否為國民黨附隨組織宣判，且雙方經八次協商，至少達成五點共識，黨產會卻突襲片面終止談判，這樣的舉動是藐視司法和違背誠信原則，嚴重違背轉型正義釐清真相、追求和解共生目的。

行政院不當黨產處理委員會7月26日召開委員會議，認定救國團現有財產中，阿里山日月潭及墾丁青年活動中心等61筆土地、建物及現金新台幣13億9449萬7912元為不當取得之財產，命救國團移轉為國有；並會送達處分書，有30天履行期，30天後不履行，就進入強制執行程序。

葛永光說，救國團現在能動用的現金只有3億多元（台幣，以下同），黨產會要求的16億元追繳金額，必然使救國團營運發生困難、勢必資遣1700名員工、解聘5000餘位教師、教練。救國團宣布即起啟動抗爭模式，將上街抗議。

黨產會回應表示，若是雙方連有沒有共識都沒有共識，何來共識之有？執行處分時一定會考慮到員工權益，且黨產條例也保留了救國團訴訟的權利，黨產會的調查報告及處分書都禁得起檢驗。

曾擔任救國團青年節籌備委員會總召集人的青年代表、台大土木所研究生吳俊緯表示，作為「台灣價值」很強的一代，一直有關注「轉型正義」話題，因舊有威權體制造成的傷害和不公平，確實應被撫平、被和解，但他認為正義應不帶有任何的立場與偏見，他看到的救國團是一個願意為年輕人付出的團體，有存在的指標性，轉型固然重要，但目標應是社會和解，攜手後代共好。

救國團9日召開記者會，針對黨產會在雙方尚在協商時，突襲式做出沒收救國團財產的行政...
救國團9日召開記者會，針對黨產會在雙方尚在協商時，突襲式做出沒收救國團財產的行政處分，表達嚴正抗議，令成千無辜員工與家庭生計頓時陷入困境，以鍘刀象徵黨產會的蠻橫無情。（記者林俊良／攝影）

日月潭 阿里山 國民黨

上一則

軍演敏感時刻 國民黨副主席夏立言訪陸 藍強調不談政治

下一則

「台灣歌仔戲代名詞」 楊麗花獲傳藝金曲特別獎

延伸閱讀

創市300周年委員會 議員賈西亞擔任主席

創市300周年委員會 議員賈西亞擔任主席
《老照片說故事》相逢四十五年後

《老照片說故事》相逢四十五年後
國民黨敗訴 4286筆蔣中正「總裁批簽」收歸國有

國民黨敗訴 4286筆蔣中正「總裁批簽」收歸國有
近14億資產移轉國有 台救國團擬聲請停止執行

近14億資產移轉國有 台救國團擬聲請停止執行

熱門新聞

總統蔡英文3日接見美國聯邦眾議院議長裴洛西。(圖:總統府提供)

爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了

2022-08-04 19:36
美國眾院議長裴洛西（左）拜會立法院，由立法院副院長蔡其昌（右）接待，但兩人身後的口譯人員，卻意外成為會談插曲。(取材自國會頻道)

兩次打斷裴洛西說話 台灣立院口譯妹引負評

2022-08-03 20:05
國民黨副主席夏立言。圖／本報系資料照

解放軍演敏感時刻...國民黨副主席率團訪中 行程曝光

2022-08-09 09:45
聯電榮譽董事長曹興誠宣布捐出新台幣30億元，強化國防備戰。(記者簡永祥／攝影)

批中國跋扈 聯電曹興誠捐30億台幣 強化台灣國防

2022-08-04 22:48
解放軍東部戰區4日發布對台灣島周邊飛彈射擊區塊。（圖／取自「東部戰區」微信公眾號）

解放軍演恫嚇 吳斯懷：有本事直接對老美

2022-08-04 09:33
林智堅論文遭指控涉抄襲，台大學術倫理審定會9日出面說明。（記者翁唯真／攝影）

林智堅論文抄襲情節嚴重 台大核定撤銷碩士學位

2022-08-08 23:15

超人氣

更多 >
調查：退休存款多少才夠 大家都說要有這個數字

調查：退休存款多少才夠 大家都說要有這個數字
好市多這10項改變 哪些會影響你的購物權益

好市多這10項改變 哪些會影響你的購物權益
紐約法拉盛亞洲大廈 32歲華女16樓跳下身亡

紐約法拉盛亞洲大廈 32歲華女16樓跳下身亡
解放軍演敏感時刻...國民黨副主席率團訪中 行程曝光

解放軍演敏感時刻...國民黨副主席率團訪中 行程曝光
川普寓所被FBI搜索 死對頭裴洛西說話了

川普寓所被FBI搜索 死對頭裴洛西說話了