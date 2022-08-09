「台灣失落20年」 中研院：低利率、低匯率 代價很高

中央研究院昨天舉行記者會公布「台灣貨幣金融改革政策建議書」，中研院院士王平提出央行貨幣政策面臨的三挑戰，也呼應「金融漢光演習」的主張，建立風險管理機制。記者黃義書／攝影 黃義書

中央研究院昨天公布「台灣貨幣 金融改革政策建議書」，針對金融制度、貨幣政策及匯率 政策提出建言，中研院院士王平等人指出，「長期的低利率和低匯率政策，為台灣帶來很高的代價」，台灣的貨幣政策已走到三大「十字路口」挑戰，並提出四項建議，強調中央銀行應具有獨立性、透明度。

王平直言，「台灣的經濟奇蹟已經消失20年了，等於是台灣失落的20年」，且近年除有疫情還有貿易戰等衝擊，金融業受到嚴峻挑戰，但台灣遲遲沒有前瞻性方案，這令人很焦慮，因此團隊迫切希望能提出看法，自2018年起開始規畫建議書；昨除發表後續建議書，也同步送交總統府及行政院相關單位。

王平表示，台灣貨幣政策已走入三大「十字路口」挑戰，首先是長期低利率、匯率偏貶；其次是金融制度未準備迎接國際挑戰及競爭；最後是當前貨幣政策已造成資源錯置、產業扭曲，不利經濟發展。中研院認為，長期低利率及低匯率，對台灣經濟帶來潛在負面影響，包括重分配效果、房地產價格高漲、通貨膨脹，更產生許多殭屍企業。

中研院院士、央行 理事李怡庭則說，台灣央行隸屬行政院的國營事業，依法須將盈餘繳交國庫，近十年央行繳庫盈餘占政府歲入約10%，國外央行大多低於2%，反映政府財政健全性不足，也造成財政依賴；央行盈餘繳庫目標恐會扭曲其貨幣與匯率政策，尤其是外匯存底累積過於龐大時，將使貨幣政策失去獨立性。

央行昨天回應，長年以來，台灣銀行資產品質及承受壞帳能力良好、國內通膨穩定，新台幣匯率也相較主要貨幣波動小，台灣長期平均經濟成長率也高於全球平均，顯示央行達成法定經營目標。此外，央行法定經營目標不包含盈餘繳庫，也不會為提高收益而犧牲貨幣政策獨立性，央行「不需要、更不會」採取低利率及低匯率，來達到盈餘繳庫的預算目標。

中研院在報告書針對央行提出四大建議，第一，台灣應效法美國聯準會，提升央行的獨立性、透明度與可究責性，基於系統性的貨幣政策研究，建立一個完整的動態分析架構，並提供前瞻指引；第二，央行應公布外匯干預的歷史資料，設立全職而專業的理事，並且根據金融業的大趨勢，對數位貨幣有效地進行全面優劣評估。李怡庭說，央行公布外匯干預的歷史資料，即使美國落後兩年公布，甚至落後五年公布也可接受，可給予市場參考資料。

第三，為金融監理及金融穩定機制優化，應重新定位個體審慎監理及總體審慎監理主管機關，並設立金融穩定委員會；第四，從大數據的觀點，應盡快修訂個資法以便建立完整的可攜資料權，建構更完備的數據中心，用來整合及配對跨產業、跨部門、及跨國的生產商、代理商和消費者。