精神鑑定碰壁… 男命10歲女童「一天拍60張裸照」 遭判刑3年

黃男誘騙10歲女童自拍裸照，事後雖聲請精神鑑定，但結果顯示他認知正常，法院判他3年徒刑。（示意圖／ingimage）

彰化黃姓男子透過臉書 認識桃園一名10歲女童，不但要求她每天傳送60張裸照，還指定角度，遭家長發現提告；黃男得不到被害人諒解，聲請精神鑑定，但醫院指他認知未失常，法院也認為他不符減刑規定，依違反兒少性剝削防制條例判有期徒刑3年。可上訴。

檢警調查，19歲黃男2020年2月初透過臉書結識當時僅10歲女童「小花」（化名），雙方換Line聊天，並在一個月內多次要求小花拍裸照，更說出「鎮每天記得拍穿胸罩和裸體照片」、「10張正面和10張側面」、「一天總共要60張」等語。

小花年幼不懂事，陸續傳給黃43張裸照，事後被家長發現並報警，對話截圖、照片等證據也都交給警方，而黃男到案後也坦承犯行。

審理時，辯護人稱黃患有注意力不足過動症、邊緣智力等病症，因而向法院聲請精神鑑定，但鑑定結果指出，他在「要求未成年女性拍攝裸照給自己」的風險判斷上，較無足夠廣度及深度情緒與理智認知，但未顯遠低常人，認定他犯罪時有辨識能力。

辯護人再當庭求情，稱黃犯罪時年僅19歲，不熟相關法律規範，還患過動及注意力不足，認為情可憫恕，請求法院減刑，但未遭採信。

桃園地院認為，黃男聊天時明知小花為未滿12歲，竟為滿足自身慾望，引誘她拍裸照，造成她身心健康及人格發展不良影響，事後雖積極尋求和解，但得不到被害人原諒，依引誘使兒童製造猥褻行為之電子訊號罪判他有期徒刑3年。全案可上訴。