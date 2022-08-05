陸去年禁運 台蓮霧出口慘掉9成

釋迦、蓮霧今年上半年出口值分別衰退約8成6和9成3。(本報資料照片)

為反擊美國眾議院議長裴洛西 （前譯波洛西）來台，中國大陸禁止台灣100多家食品進口，再暫停柑橘、冰鮮白帶魚、冷凍竹筴魚輸入大陸；農委會提出4點因應，但去年遭對岸禁運的鳳梨、蓮霧和釋迦 ，今年出口大幅下滑，損失慘重。

農委會主委陳吉仲宣布以持續開發新市場，擴大內銷，提供農漁民融資貸款 ，以及向世界貿易組織爭取權益等方法應對大陸的禁令。

農委會真能及時保護農漁民的權益嗎？去年因大陸宣布台灣鳳梨、蓮霧和釋迦暫停銷往大陸，備受影響的果農，恐怕會給予否定的答案。

根據農委會統計，今年1月至6月，生鮮鳳梨出口量達1萬9583公噸，較去年同期減少26.2%，出口值達2638萬美元，較去年同期下滑20.9%。

鳳梨過去以大陸為出口大宗，自從去年3月大陸暫緩進口後，出口轉向日本集中，仍難以填補中國大陸市場的空缺。

相比之下，鳳梨仍算是相對樂觀的，若將焦點轉向蓮霧和釋迦，下滑數字更為驚人。

根據農委會統計，生鮮冷藏釋迦及生鮮冷藏蓮霧，今年1至6月的出口量和出口值，皆雪崩式滑落。釋迦出口值較去年同期減少86%，蓮霧出口值更較去年減少93%，等於失去主要市場，也沒有替代市場來接應。