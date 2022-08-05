眼睛點麻藥裝盲 詐保滑手機露餡

蔣姓男子（前中）涉嫌勾結保險公司業務員，替林姓男子（後中）投保高額保險，再安排林在眼睛點麻藥假裝失明就醫詐保。（記者廖炳棋／翻攝）

曾詐領保險 費的蔣姓男子涉嫌勾結保險公司黃姓女業務員，替同夥林姓男子、黃姓女子投保高額保險，再安排兩人在眼睛點麻藥假裝失明就醫擬詐保；黃反悔退出，林申請2000萬元（台幣，下同，約66.7萬美元）理賠尚未核發。刑事局發現林走路正常，還能滑手機，拘提蔣等6人依加重詐欺罪嫌移送，檢方聲押禁見蔣獲准，其他人均以5萬元交保。

警方調查，46歲蔣姓男子曾從事土木監工，2019年以眼睛被樹枝劃傷失明，詐得1200萬元保險金，被法院判刑1年。警方蒐證他赴ATM領錢，根本沒失明，但他否認行騙，堅稱已失明，由母親念出筆錄內容，再牽他手引導簽名，辦案人員啼笑皆非。

蔣疑因投資期貨失利，想重施故技，找售車業務員林男、水電工程行職員黃女當投保人頭，勾結保險公司黃姓女業務員替兩人各投保2000萬元壽險 與意外險。

黃女繳一期後不想一輩子裝盲，認為代價太大而退出；林男繳兩期後在眼睛點入眼用麻醉藥水，因藥效導致短暫失明，到醫院通過眼盲檢測，再以工作勞累導致眼睛黃斑部病變失明，申請2000萬元理賠。

兩人投保是高額保單，連續20年每年要繳60萬元保費 ，多數人無力負擔，黃姓業務卻接連經手兩件，保險公司懷疑有詐報案，未核發理賠給林。