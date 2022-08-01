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打樁8公尺鋼梁突鬆脫 壓死一旁的女婿

記者蕭雅娟／台北1日電
台北北投區外交部職務宿舍新建工程昨發生意外，長八公尺的鋼梁砸到邱男右腳，送醫不治。(記者蕭雅娟／翻攝)
台北北投區外交部職務宿舍新建工程昨發生意外，長八公尺的鋼梁砸到邱男右腳，送醫不治。(記者蕭雅娟／翻攝)

台北市北投區外交部職務宿舍及檔案大樓工程昨傳工安意外，李姓男子操作怪手打樁時，豎立8公尺長鋼梁突鬆脫傾倒，當場砸中站在一旁的邱姓女婿；邱男右腿被砸斷，失血過多送醫不治；警詢後將李男依過失致死罪嫌送辦，追查工地管理是否疏失。

檢警調查，外交部計畫在北投秀山路興建職務宿舍及檔案大樓，預計明年12月完工。57歲李姓男子與45歲女婿邱男昨一同前往施工，李負責操作怪手吊掛鋼梁進行打樁施作，45歲邱男站在怪手旁協助指揮。

昨上午11時左右，正當怪手立起長約8公尺鋼梁，往上提起鋼梁向下打進地底時，直立鋼梁突然鬆脫，且不偏不倚倒向邱男站立1側，邱閃避不及，右腿當場被重壓粉碎性骨折，現場噴濺大量鮮血。

消防人員到場只見李男情緒激動，邱躺在地上已失去意識，救護人員緊急包紮止血，送台北榮總搶救，邱仍傷重不治。

家屬聽聞噩耗趕赴醫院悲痛萬分，李男情緒也難平復，警方等到邱男遺體暫冰存，再將李帶回警局製作筆錄；昨天中午也派出鑑識人員到現場採證，帶回工地負責人釐清施工細節，追查有無人員疏失或機械故障等因素。

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