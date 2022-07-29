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台入境檢疫4關卡 2.5小時才能出機場 一線人員險挨揍

台灣新聞組／台北29日電
入境旅客皆須刷條碼，卻僅有十台作業電腦。（記者黃仲明／攝影）
入境旅客皆須刷條碼，卻僅有十台作業電腦。（記者黃仲明／攝影）

台灣邊境逐步放寬，但入境仍得先面對刷健康申報憑證、行李清消、唾液採檢、防疫計程車等四大關卡，放寬入境人數至每周4萬人次後，屢屢出現入境塞車情形，旅客不滿情緒直接拋向第一線，險些引發衝突。疫情指揮中心回應，四道入境措施「都是必要的」，但會持續優化流程。

無親友接送的入境旅客，須排隊搭乘防疫計程車。（記者黃仲明／攝影）
無親友接送的入境旅客，須排隊搭乘防疫計程車。（記者黃仲明／攝影）

有疾管署檢疫人員投訴，台灣目前仍有「3+4」檢疫規定，旅客須先上網填寫電子申報，包括個資及檢疫地址等，落地後會收到簡訊，內含的條碼才能通過後續關卡。

檢疫人員說，沒有台灣手機的外國人，在第一關時會被要求「購買台灣電信預付卡」，否則就無法收到簡訊，也無法進行後續程序，多數外國人只能按照規定，乖乖花錢買預付卡；旅居海外的台灣人則請家人朋友準備、或是現場買；碰上聽不懂中文的外籍配偶，常需要工作人員代為協助，但同時間得處理上百位旅客，只能等到最後才能給予外配協助。

然而，機場能刷條碼的電腦僅10台，同一小時內若有5、600名旅客及外籍移工入境，必須花2到3小時處理。

所有入境旅客都須在機場完成唾液PCR採檢。（記者黃仲明／攝影）
所有入境旅客都須在機場完成唾液PCR採檢。（記者黃仲明／攝影）

後續「行李清消」、「等唾液檢測」、「排防疫計程車」都要排隊，由於旅客剛下飛機，多半疲憊不堪，等到不耐煩時常與一線工作人員起衝突，甚至作勢打人，讓一線苦不堪言。此外，入境旅客行李需消毒靜置45分鐘，飛機占著空橋，連帶影響後續航班。

許多旅客認為程序太複雜，且搭機許久疲憊不堪，還得受政策設下的多道關卡折磨，頻對一線人員飆罵髒話。尤其到了第四關「等防疫計程車」，旅客只要等得不耐煩，往往朝工作人員洩憤，不僅嘲諷工作人員，還作勢動手打人，讓一線人員苦不堪言。希望中央能盡快解決，否則機場上演「全武行」是遲早的事。

對此，指揮中心發言人莊人祥表示，以尖峰時段調查，旅客從下機到離開大廳，約2個半小時，應是旅客可接受範圍，會持續優化。行李清消時間，近期將會在專家會議中討論。

入境行李消毒須靜置四十五分鐘，影響後續航班。（記者黃仲明／攝影）
入境行李消毒須靜置四十五分鐘，影響後續航班。（記者黃仲明／攝影）

防疫 機場 邊境

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