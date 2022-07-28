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台7月消費者信心指數悲觀 慘如金融海嘯

記者葉卉軒／台北28日電
7月消費者信心指數再創新低，是金融海嘯以來最低，甚至比2011年歐債風暴，以及2020年疫情出現時低。圖為民眾在市場買菜。(本報資料照片)
7月消費者信心指數再創新低，是金融海嘯以來最低，甚至比2011年歐債風暴，以及2020年疫情出現時低。圖為民眾在市場買菜。(本報資料照片)

中央大學台灣經濟發展研究中心昨日發布「7月消費者信心指數（CCI）」，調查總數為63.05，與6月比較下降1.09，是12年8個月以來最低。中央大學台經中心執行長吳大任分析，總指數創2009年12月最低，是金融海嘯以來最低，甚至比2011年歐債風暴，以及2020年疫情出現時低，都可看出民眾對未來的不確定性充滿疑慮。

吳大任提醒，須留意歐美需求放緩帶來的風險，對台灣出口將產生的隱憂，可能在下半年慢慢浮現。

本次調查六項分項指標，僅一項指標上升，五項指標下降。上升的指標是「未來半年國內物價水準」，本次調查結果為26.9，較上個月調查結果上升0.25。

下降幅度最多的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，7月調查結果為109，較6月下降2.9。下降幅度第二的指標是「未來半年國內經濟景氣」，7月調查結果為79.55，與上個月調查結果相較下降1.4。下降幅度第三的指標是「未來半年家庭經濟狀況」，本次調查結果為74.35，與上月的調查結果相較下降1.05。

下降幅度第四的指標是「未來半年國內就業機會」，7月調查結果為63.7，與6月調查結果相較下降0.75。下降幅度最少的指標為「未來半年投資股票時機」，7月調查為24.8，較上個月調查結果下降0.7。

從絕對水準來看，五項指標皆偏向悲觀，僅有「未來半年購買耐久性財貨時機」 偏向樂觀。

「購買房地產時機」指標部分，7月調查結果為103.3，與6月的調查結果相較下降2.25。「目前健康狀況」指標部分，7月調查結果為91.15，較6月的調查結果下降2.2。「預期健康狀況」指標部分，7月調查結果為81.55，與上個月的調查結果相較下降1.8。

上述「消費者信心指數調查」是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋集團調查協辦，調查期間為2022年7月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2784位台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下抽樣誤差為正負2.0個百分點。

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