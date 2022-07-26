因疫情未返台遭除籍 4成台商年底投票權遭「變相剝奪」

受疫情影響，部分赴中國大陸的民眾、台商等因2年未入境而遭遷出戶籍，年底不能參與投票。圖為桃園機場入境旅客。（記者黃仲明／攝影）

九合一大選將於11月26日舉行，然而受疫情影響，許多海外國人面臨「離境兩年移出戶籍」，若要在九合一選舉行使投票權，依法須在四個月前，也就是7月26日前恢復戶籍；大陸台商會長評估，約有三至四成台商將因此無法投票，他們質疑，很多國家都可採通訊投票 ，為何台灣做不到？

據台北中國時報報導，已兩年半未回台的大陸全國台企聯會長李政宏表示，台企各自在忙，沒聽說有人為了恢復戶籍特地回台。李政宏說，人民有表達、參與選舉權利，政府應該有因應作法，全球很多國家都可通訊投票，難道台灣真做不到？

廈門台商協會長吳家瑩也說，觀察這波壓線返台恢復戶籍的人不多，除了本來就不太可能為此專程回去，兩岸航班一票難求也是原因。

吳家瑩指出，目前上海飛台灣一個月僅四航班，廈門航班也只允許載客七成，甚至有台商要到澳門 住一晚再轉機返台。他評估，超過兩年沒返台導致投票權受影響的台商約三到四成。

本報系聯合報報導，大陸全國台企聯5月下旬曾連兩天發表聲明，批評政府的除戶籍舉動等於變相剝奪選民的投票權，呼籲從寬解釋或修訂法令。至今時隔兩個月，顯然蔡政府並不埋單。

今年5月下旬，陸委會發言人邱垂正曾說「選擇權在台商自己」，陸委會昨則表示，內政部 已多次說明，提醒台商朋友如果要在11月26日進行「九合一」投票，依法務必安排在7月26日前回台一趟，辦理遷入登記完竣。

依「公職人員選舉罷免法」，於選舉區繼續居住四個月以上方擁有投票權；據內政部統計，從2020年至今年6月，因出境兩年以上遷出戶籍者已有43萬8801人。