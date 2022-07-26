我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日本明仁上皇心臟衰竭 送醫緊急治療中

查克柏格3100萬元賣金山豪宅 轉手翻3倍

因疫情未返台遭除籍 4成台商年底投票權遭「變相剝奪」

台灣新聞組／台北26日電
受疫情影響，部分赴中國大陸的民眾、台商等因2年未入境而遭遷出戶籍，年底不能參與投票。圖為桃園機場入境旅客。（記者黃仲明／攝影）
受疫情影響，部分赴中國大陸的民眾、台商等因2年未入境而遭遷出戶籍，年底不能參與投票。圖為桃園機場入境旅客。（記者黃仲明／攝影）

九合一大選將於11月26日舉行，然而受疫情影響，許多海外國人面臨「離境兩年移出戶籍」，若要在九合一選舉行使投票權，依法須在四個月前，也就是7月26日前恢復戶籍；大陸台商會長評估，約有三至四成台商將因此無法投票，他們質疑，很多國家都可採通訊投票，為何台灣做不到？

據台北中國時報報導，已兩年半未回台的大陸全國台企聯會長李政宏表示，台企各自在忙，沒聽說有人為了恢復戶籍特地回台。李政宏說，人民有表達、參與選舉權利，政府應該有因應作法，全球很多國家都可通訊投票，難道台灣真做不到？

廈門台商協會長吳家瑩也說，觀察這波壓線返台恢復戶籍的人不多，除了本來就不太可能為此專程回去，兩岸航班一票難求也是原因。

吳家瑩指出，目前上海飛台灣一個月僅四航班，廈門航班也只允許載客七成，甚至有台商要到澳門住一晚再轉機返台。他評估，超過兩年沒返台導致投票權受影響的台商約三到四成。

本報系聯合報報導，大陸全國台企聯5月下旬曾連兩天發表聲明，批評政府的除戶籍舉動等於變相剝奪選民的投票權，呼籲從寬解釋或修訂法令。至今時隔兩個月，顯然蔡政府並不埋單。

今年5月下旬，陸委會發言人邱垂正曾說「選擇權在台商自己」，陸委會昨則表示，內政部已多次說明，提醒台商朋友如果要在11月26日進行「九合一」投票，依法務必安排在7月26日前回台一趟，辦理遷入登記完竣。

依「公職人員選舉罷免法」，於選舉區繼續居住四個月以上方擁有投票權；據內政部統計，從2020年至今年6月，因出境兩年以上遷出戶籍者已有43萬8801人。

受疫情影響，部分赴中國大陸的民眾、台商等因2年未入境而遭遷出戶籍，年底不能參與投...
受疫情影響，部分赴中國大陸的民眾、台商等因2年未入境而遭遷出戶籍，年底不能參與投票。圖為桃園機場入境旅客。（本報資料照片）

通訊投票 內政部 澳門

上一則

新聞評論／民進黨保林 學術倫理、台灣價值跟著陪葬

下一則

台大審論文 綠要蘇宏達迴避 藍批「卡蘇」

延伸閱讀

雙城論壇中方提「政治基礎」 陸委會：不接受

雙城論壇中方提「政治基礎」 陸委會：不接受
保守派限縮投票權再下一城 威州禁設集票箱

保守派限縮投票權再下一城 威州禁設集票箱
保守派限縮投票權再下一城 威州禁設集票箱

保守派限縮投票權再下一城 威州禁設集票箱
布碌崙華人投票比率提高

布碌崙華人投票比率提高

熱門新聞

林志穎（左）與老婆陳若儀（右）。(本報資料相片)

他救了林志穎的命…拉出父子不到5秒 火燒到駕駛座

2022-07-22 13:15
林志穎發生嚴重車禍，幸運獲救免於火吻。圖／摘自IG

千鈞一髮拉出林志穎 女醫感嘆「有事絕對被告死」

2022-07-24 11:05
花蓮門諾醫院安寧療護團隊協助癌末患者雅君舉辦生前告別式，讓她與最愛的親友好好告別。（門諾醫院提供）

28歲腸癌患者抗癌5年至盡頭 生前告別式淚中帶笑說再見

2022-07-23 19:02
台灣自7月25日起，擴大開放6類外籍人士入境。(歐新社)

台灣7/25起 擴大開放6類外籍人士入境

2022-07-19 13:27
前副總統連戰前一陣子小中風，一度住進加護病房，目前已出院回家休養。（取材自張琍敏臉書）

連戰小中風後近況曝光 資深女星曬「一頭白髮」合照

2022-07-24 20:56
藝人林志穎開特斯拉發生意外。桃園市蘆竹區中正北路中正橋防撞桿加裝到14根，避免再釀成事故。圖／桃園市交通局提供

林志穎特斯拉撞壞號誌桿 桃園市府要求償3350美元

2022-07-24 12:04

超人氣

更多 >
馬斯克緋聞對象為華裔 去過36次試管嬰兒診所

馬斯克緋聞對象為華裔 去過36次試管嬰兒診所
馬斯克大動作消毒 發表與布林2小時前開心合照

馬斯克大動作消毒 發表與布林2小時前開心合照
全現金買上海爛尾樓 南加華人巨虧300萬

全現金買上海爛尾樓 南加華人巨虧300萬
紐約「愛炫」牧師宣道到一半 百萬首飾當眾被搶

紐約「愛炫」牧師宣道到一半 百萬首飾當眾被搶
疑不滿前妻網路談離婚心路 亞裔男追到芝城殺妻後自戕

疑不滿前妻網路談離婚心路 亞裔男追到芝城殺妻後自戕