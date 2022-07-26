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億元豪宅頂樓泳池好吵 建商判賠2住戶360萬

記者王聖藜／台北26日電
豪宅頂樓樓上泳池旁的木棧板，常發出像籃球在地面彈跳的聲音，住戶提告求償獲賠。圖為台北地方法院。(記者王聖藜／攝影)
豪宅頂樓樓上泳池旁的木棧板，常發出像籃球在地面彈跳的聲音，住戶提告求償獲賠。圖為台北地方法院。(記者王聖藜／攝影)

林姓、洪姓住戶斥資超過1億元(台幣，下同，約335萬美元)買下台北市內湖區一棟豪宅頂樓，但樓上泳池旁的木棧板，常發出像籃球在地面彈跳的聲音，提告求償；台北地院認為，建商對建築品管有改善義務，判決應賠林姓、洪姓住戶200萬元、160萬元。可上訴。

林姓住戶提告主張，他在2013年以1億1800萬元買下豪宅頂樓23樓的房屋，洪姓住戶則主張，他在2016年以1億1000萬元買下同樓層的另一戶房屋，不過，頂樓天花板的隔音效果很差。

他們認為，房屋位於頂樓的樓層，天台上有包括游泳池在內的相關公共設施，而游泳池畔旁規畫有人行木棧板，由使用人數日增，只要一有人行走於木棧板上，他們在屋內就不停聽到干擾的聲音。

林、洪都稱，自己住家的客廳、餐廳上方，常會發生類似有人在樓上拍打籃球的重低音，形成生活上的困擾，多次直接要求建商或透過管委會轉知改善，問題卻始終無法解決，因此提告求償，並要求建商改善。

法院審理認為，只要游泳池有人在使用時，林、洪的住家天花板即會傳來類似有人在拍打籃球的聲音，聲音已影響林、洪的日常作息，林姓住戶還為此有睡眠障礙，建商對2名住戶應負擔賠償義務，審結判建商須賠償林、洪精神慰撫金200萬元、160萬元共360萬元外，還須將游泳池監造的缺失加以改善、修繕。

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