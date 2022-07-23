41.4℃創紀錄 工人熱到嘔吐

連日高溫頻創新高，大台北都會區酷熱難耐，白天外出不分男女幾乎人手一傘遮陽。（記者林俊良／攝影）

連日氣溫創新高，花蓮卓溪測站22日更出現攝氏41.4度(華氏106.52度)高溫 ，各地出現熱傷害個案。在太陽底下曝曬整天的36歲工作者，因身體不適就醫，檢查不僅因脫水影響腎功能，還出現橫紋肌溶解症；雲林的營建工地連續傳出幾名工人熱衰竭，台中也有老翁外出運動或散步，疑因太熱路倒。

受到太平洋高壓影響，花蓮卓溪測站22日出現攝氏41.4度高溫，刷新今年最高溫紀錄，也是今年全台自動測站觀測到的最高溫；板橋測站也測到39.3度高溫，打破該測站的歷史紀錄。

跑外送資歷五年的外送員小惠說，一天在外面跑10小時以上，熱到受不了，有幾次跑到中午一點就頭暈、無力而提早收工。身邊的同業有人改為專跑晚餐及消夜場。

雲林一處工地的張姓主任說，這幾天陸續有工人在中午、下午時嘔吐，他原以為是工人偷喝酒醉到吐，一問才知是天熱引起。

秀傳醫院急診部主任童春濱表示，一名36歲年輕人沒3高慢性病，腎功能理應正常，但因整天在外工作，出現熱痙攣、心跳快，抽血檢查發現脫水影響腎功能，肌肉 發炎產生橫紋肌溶解症，幸治療後生命徵象回穩。