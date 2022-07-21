台灣第2顆自製衛星「獵風者」明年升空 可抓住颱風

獵風者衛星小檔案 製表／趙宥寧

國家太空 中心自主研發「獵風者TRITON」衛星，已於6月20日裝上太陽能板，完成最後一塊組裝拼圖，待完成環境與功能測試後，最快明年第1季在圭亞那太空中心，搭乘法國亞利安太空公司的織女星C型（VEGA C）火箭發射升空，未來將應用於颱風路徑、強降雨與空汙預測，也可進行海氣交互作用等研究。

這也是繼福衛5號後，台灣第2顆自製衛星。

獵風者衛星是觀測風場的衛星，不同於福衛7號直接接收全球衛星導航系統（GPS、GLONASS），它搭載自製的「全球衛星導航系統反射接收儀」（GNSS-R），在低地球軌道上蒐集由海面反射的全球導航衛星訊號，利用訊號反射的物理特徵推算海面風速，最多可同時接收8組資料，在東亞區域還可接收日本 QZSS準天頂衛星系統的反射訊號，性能優於國外儀器。

科技部長吳政忠說，獵風者衛星傳承福衛5號經驗，自製占比8成2，包括衛星電腦、電力控制、光纖陀螺儀、導航接收機等關鍵元件都台灣製造，顯示台灣已具備打造衛星的實力，若再加上台灣原本就已相當成熟的地面設備及相關技術，台灣將不會缺席全球低軌衛星熱潮。

獵風者衛星計畫主持人林辰宗說，獵風者衛星裝上太陽能板後，完整的衛星將接續進行質量特性量測、震動、音震、分離爆震等測試，以及最後的全功能測試；待測試完畢並通過運送前的審查會議，代表衛星達到可發射的備戰狀態，預估年底將啟運至法屬圭亞那。

中央大學大氣系教授楊舒芝說，獵風者上有最新GNSS-R儀器，可觀測近海面風速，範圍每秒3到70公尺風速，對預報劇烈天氣有正面影響。

中央氣象局長鄭明典說，過去低層海面充滿雜訊，常將海面反射波稱為「垃圾」，如今可將反射波計算出海面風場，把垃圾變黃金，未來有機會蒐集到颱風低層風場資訊，可望提高預報準確度。