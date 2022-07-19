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北加華人網約車司機 遭劫車槍殺 當場死亡

40天男嬰顱內出血 無呼吸心跳送醫 小爸媽辯自摔

台灣新聞組／高雄19日電

高雄大寮區1名出生40天男嬰16日無呼吸心跳送醫，顱內骨折、顱內出血，疑似遭虐，男嬰父母供稱是翻身自摔受傷，但醫護人員認為傷勢不符，通報社會局；檢方調查時男嬰父母堅稱未施虐，訊後請回、限制住居。高雄市社會局表示若確定男嬰遭虐，將對施虐者提吿。

警方調查，高雄市消防局16日凌晨1時許獲報，指男嬰在家無呼吸心跳，派救護車送往高雄長庚醫院急救後，送加護病房觀察，尚未脫險。

醫護發現男嬰脖子上有傷痕，進一步檢查有大面積顱內出血、顱內骨折、臀部瘀青等，新、舊傷並陳，且經查男嬰出生時體重2600餘公克，送醫時僅剩2200餘克，體重不吻合，懷疑遭虐，通報社會局和檢警調查。

男嬰父母年僅20、21歲，兩人供稱男嬰是翻身時從床上摔到地面，脖子傷痕則是男嬰自己抓傷；但檢警、醫護均認為傷勢與兩人供詞不符，且男嬰才出生40天，不太可能自主翻身，懷疑傷勢是遭大力搖晃所致。

據了解，這對年輕父母育有3子，受傷男嬰是老么，另2名1歲、2歲兒子無外傷，1家5口與女方父母親、胞弟同住，男嬰父親打零工負擔家計。檢方將等醫院診斷釐清，再追查可能施虐者。

社會局說，男嬰家庭無通報紀錄，家中另外兩名幼童已先緊急安置至適當地點，如果查出受虐，將對施虐者提獨立告訴。

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