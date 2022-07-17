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回台無業種大麻 留美醫二代收押

記者王長鼎／新北17日電
醫生世家第二代在花蓮經營大麻農場，日前被警方查獲，起出400多株大麻，成品17公斤，市值破億元台幣。（記者王長鼎／翻攝）
醫生世家第二代在花蓮經營大麻農場，日前被警方查獲，起出400多株大麻，成品17公斤，市值破億元台幣。（記者王長鼎／翻攝）

在美國舊金山取得碩士學歷的張姓男子，返台後在花蓮透天厝老家，與林姓及陳姓男子合夥經營大麻農場，日前被新北警方查獲，起出栽種大麻四百多株，大麻成品達17公斤，初估黑市價逾億元，三人詢後依毒品罪移送花蓮地檢署，檢方聲押獲准。

據了解，28歲的張男父親是醫生，他本身也是醫療相關科系畢業，沒想到醫二代卻涉及製造二級毒品被捕，令人不勝唏噓。

警方今年5月接獲線報，指花蓮縣玉里鎮一棟透天厝暗藏大麻農場，專案人員埋伏調查，查出在美國加州留學取得醫療復健碩士學歷的張男因疫情影響，去年初返台後始終找不到工作。

張男父親原在花蓮玉里開診所，因罹癌歇業，全家搬到彰化，去年8月起，張男將花蓮閒置的三層樓透天厝診所，用來作為大麻栽植場，找來具有精緻農業專長的陳男，以「扦插」方式種植大麻，另找同鄉的林男當雜工，意圖製造、販售大麻牟利。

警方今年6月在透天厝內逮捕張男及林男，查獲大麻植株413株，成品17.29公斤，還有植栽器具及各類製毒工具。

當時陳男正好返回彰化住處，得知大麻農場消息曝光，二名同夥被逮，嚇得在中部地區四處躲藏，仍在13日落網。

大麻 毒品 加州

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