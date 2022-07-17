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失智翁遭兒脫光沖冷水 竹市社會處介入

記者王駿杰／新竹17日電
新竹市府社會處指出，接獲通報已立即訪視，與家屬一起陪同該名年長者就醫。（圖：市府提供）
新竹市府社會處指出，接獲通報已立即訪視，與家屬一起陪同該名年長者就醫。（圖：市府提供）

今年5月30日清晨，新竹一處透天厝有男子拿著水管對著一名全裸老人沖冷水，期間還用三字經訓斥對方，甚至拿起掃把一度佯裝要動手，遭民眾向媒體爆料；對此，新竹市府社會處指出，接獲通報已立即訪視，陪同該名年長者就醫，目前也提供到宅沐浴、家務整理、陪同就醫等事項協助。

社會處表示，6月27日接獲通報後，社工立刻到個案家訪視，經查，個案領有失智輕度身障證明，無領取社福津貼或補助，自我照顧能力日益退化，和家屬討論後先協助個案就醫，6月29日進行住院前的PCR篩檢，同步連結長照服務、完成失能評估，也媒合短期機構安置服務資源。

經就醫，個案於7月13日出院，家屬決定定申請身心障礙生活補助，並領取愛心卡。由於個案經醫師評估符合身障鑑定重度資格，市府將持續協助後續審查工作。

附近居民說，事發處是一名前鄭姓里長的住家，遭虐的是鄭姓老里長的兒子，施虐者是鄭姓老里長的孫子，由於鄭姓老里長的兒子患有失智，加上行動不便，平日由其孫照顧生活起居。且鄭老里長的孫子上大夜班，回家又要照顧失智父，難免情緒壓力大，導致脾氣暴躁。

爆料人指出，當天忽然聽見一連串叫罵聲，只見一名全身赤裸的老人，遭一名男子狂沖冷水，對方還咒罵髒話，抱怨老人亂大小便。長者若沒有自理能力，應送至長照中心等機構或請社會處幫忙，不能用這種虐待方式。

失智 長照 篩檢

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