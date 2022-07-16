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台4死槍案 21小時破案 前員工仇殺 警追有無共犯

台灣新聞組／台北16日電
躲夾層 往哪逃 涉嫌南投四死槍擊案的李鴻淵，躲在台中市一家養生會館夾層，15日遭警方攻堅逮捕。（記者黃仲裕／翻攝）
躲夾層 往哪逃 涉嫌南投四死槍擊案的李鴻淵，躲在台中市一家養生會館夾層，15日遭警方攻堅逮捕。（記者黃仲裕／翻攝）

在南投的生技公司犯下四死一重傷案的兇嫌李鴻淵，漏夜逃往台中投宿好友經營的按摩養生會館，警方昨天中午攻堅逮捕李，21小時內不費一槍一彈破案，當場更搜出三把改造手槍、 791顆子彈、一支滅音管、一把摺疊刀，兇嫌隨身槍械的火力令外界感到驚訝。全案依殺人罪嫌移送南投地檢署，聲押禁見獲准。

李鴻淵落網後現場查扣的槍彈，警方估計市價至少數十萬元，失業多年的李鴻淵收入不穩定，卻持有大批槍械、甚至還有滅音管，落網後對槍械來源卻避重就輕，隨口稱是「撿來的」、還裝瘋賣傻說：「不是你給的嗎？」是否受人指使或共犯，南投縣警局長黃永志說，包括槍彈來源、是否有共犯，專案小組都會持續調查釐清。

南投生技公司槍擊案凶嫌犯案後藏匿在台中市一家養生會館，維安特勤人員15日中午攻堅...
南投生技公司槍擊案凶嫌犯案後藏匿在台中市一家養生會館，維安特勤人員15日中午攻堅逮捕。（記者黃仲裕／攝影）（

康建生技公司老闆賴敏男、胞弟賴誌卿、女兒賴彥妤、女主任張嘉綺及課長劉慶杉，前天遭「行刑式」槍殺，前後犯案不到半小時；賴敏男頭部中彈，幸子彈未穿入腦部，手術後幸運生還。負責手術搶救的台中榮總神經外科主治醫師黃愉芬說，子彈從左耳後方打進後卡在肌肉層，但未進入腦部，花四小時取出子彈、碎骨，仍有生命危險。

警方根據目擊者說法，鎖定槍手是八年前有訴訟恩怨的前員工李鴻淵（56歲）。李鴻淵落網後稱行凶動機是為報仇，八年前他在康建生技工作時，曾與洪姓女課長起口角，後來持鐵棒襲擊女課長，被依殺人未遂罪嫌起訴，法院後來判無罪。

但他離職後仍然對當初曾經調解、作證的賴敏男等人懷恨在心，加上過去三年失業，住處又在生技公司附近，曾多次與公司員工起爭執，負面情緒持續累積，最後鑄下大錯。當初六名證人，有三人受害。

李前天犯案後，輾轉逃到台中，投靠有20年交情、在中清路一家按摩養生會館擔任經理的賴姓同學，並被安排在302包廂，盥洗身上衣物的血漬。

警方連夜比對監視器與手機定位，鎖定李活動範圍，並喬裝訪查，透過關鍵的一支監視器，確認李進入會館後沒再離開，旋即調派特警準備攻堅。台中市刑大隊員一路搜索至五樓，聽到頂樓夾層傳出聲音，員警對準隔板大喊「出來，不然開槍了！」李鴻淵推開夾層，冷笑說「我甘願了、這麼大陣仗，我好榮幸」等語，員警喝令他再亂動就開槍，他隨即就範上銬，被押上警備車時，對媒體大喊「報仇！我就是為報仇！」

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