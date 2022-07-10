曠男買點數換正妹援交 損失百萬台幣

不法分子傳送美女圖，謊稱援交，誘使民眾上當購買遊戲點數。(記者黃宣翰／翻攝)

經濟部曾統計台灣超商 店面逾1萬家，密度全球亞軍，買遊戲點數便利，但遊戲點數欠缺管理，成為詐欺犯罪洗錢管道，詐騙集團 騙被害人買點數交付，再迅速轉賣境外銷贓，警方難追查。

林姓男子在臉書結識暱稱「可欣」女子，加入LINE聊天，對方告知有兼職援交，要他買3000元（台幣，下同，約100美元）遊戲點數「保證不是警察」，之後再以出場費要求加碼，他共花130萬元買點數，無力再支付，又接到自稱黑道分子「蔡頭」來電，還傳來「頭破血流」照恐嚇對他家人不利，嚇得報案，但損失已難追回。

刑事局觀察，點數詐騙以假援交為主，歹徒用「正妹」照上網交友談妥性交易，以「驗證身分」等理由指示到超商買點數，被害人將點數序號及密碼傳給對方，點數隨即遭轉走，直到被榨乾才驚覺受騙。

近年解除分期付款詐騙利用點數洗錢有上升趨勢，詐團假冒電商客服人員致電買家，謊稱誤設分期付款等操作錯誤，接著冒充銀行客服指示操作ATM解除設定，其實是匯款給詐團，再騙稱與點數公司合作，要被害人買點數回沖款項。

另外，歹徒假冒快遞公司、銀行等廣發釣魚 簡訊，指「包裹無法派送，誘民眾點擊連結在釣魚網頁填寫信用卡資料，盜刷買遊戲點數。

許多詐團在大陸設機房，操作點數的IP也常在大陸，警方難跨境追查，只能請超商店員向連續或大量買點數客人「關懷提問」，發現有異通報派出所到場攔阻，刑事局也協調點數公司凍結涉詐帳號。

但詐團騙得點數迅速透過大盤商轉至境外販售，警方通常凍結不及，人頭到案對詐騙根本不知情。