台北電影獎 柯震東、陳湘琪奪影帝影后

王渝萱奪下女配角獎，表示金子自然會發光。(記者沈昱嘉／攝影)

第24屆台北電影 獎得獎名單揭曉，影帝、影后分別由「月老」柯震東、「修行」陳湘琪勝出。

柯震東(右)和陳湘琪拿下台北電影獎的帝后大獎。(記者沈昱嘉／攝影)

布袋戲電影「素還真」連奪最佳動畫片、最佳造型設計與傑出技術三獎，同時也得到會外獎中的媒體推薦獎。傑出技術獎點名肯定上個月逝世的「八音才子」黃文擇配音功力，其兄黃強華代領獎，表示所有同仁都為堅持抱病完成配音的他感到驕傲，直呼：「打不死的蟑螂還是蟑螂，我們應該是鬥不倒的勇士 。」最後用台語說道：「文擇，我們江湖再見。」贏得台下熱烈掌聲。

本屆卓越貢獻獎由票房名導朱延平獲得，獻獎人邱瓈寬自稱「屍體都演不好」卻有幸拜朱延平為「恩師」，推崇他在國片最低迷時撐起產業鏈，是電影圈的大家長。朱延平上台面對全場起立鼓掌，將榮耀和許不了、孫越、陶大偉等已故的夥伴，和他捧紅的小彬彬、釋小龍、郝劭文昔日童星共享。

16歲方郁婷以「美國女孩」拿下最佳新演員獎，她開心表示「這是一場超級夢幻的旅行」，並特別感謝在片中飾演她媽媽的影后林嘉欣，「嘉欣媽媽在我演戲有困難的時候都會幫助我，就算人不在台灣也會傳訊息跟我打氣」。

去年以「該死的阿修羅」在金馬獎奪下最佳女配角獎的王渝萱，再度憑該片獲得台北電影獎最佳女配角，坦言幾年前曾經很想當北影的「非常新人」， 可惜沒能如願，形容金子上面雖然被土掩蓋，仍然會發光，但她自謙目前就算是金子，上面也還沾了很多土，歡迎大家繼續幫忙「把土再撥開一些」。

高英軒以賣座電影「咒」拿下台北電影獎最佳男配角，他獲獎上台時瞬間大哭，「所有想看我上台的朋友們，你們做到了」，今年是第24屆台北電影節，「24是我的幸運數字，我現在站在這裡，我很感動」，並謝謝自己的家人，「對於我一個這麼叛逆的人，一直給我支持」。

陳湘琪憑著與導演 錢翔再度合作的電影「修行」，拿下第二座的台北電影獎影后，稱他是自己心目中的最佳導演，也向其他四位入圍者致意，表示一起提名非常榮幸，下一次獎一定會在她們手上。她將獎獻給在天上的爸媽，感性說道：「雖然你們看不到，但我很想念你們，我很愛你們。」片中她扮演面對丈夫出軌的中年妻子，既壓抑又焦躁，令人印象深刻。

踏進演藝圈一開始就起點很高、成為票房男星又登上金馬獎最佳新演員寶座的柯震東，歷經負面新聞的波折，幾年的高低起伏之後，終於拿下台北電影獎影帝大獎。柯震東一上台就從陳淑芳手上拿過獎項「真的很想拿」，他說自己很感謝這個劇組，「謝謝九把刀，謝謝我的兩個女主角王淨、宋芸樺」。