台灣鳳梨外銷量 比今年目標少3成

台灣鳳梨產季、外銷旺季已進入尾聲，但資料顯示，至5日為止整體鳳梨外銷量離目標少了近1萬公噸。(記者葉信菉／攝影)

農委會資料顯示，今年至7月5日止，台灣鳳梨外銷量為2萬零821.55公噸，距離農委會主委陳吉仲喊出的3萬公噸目標，還少9000多公噸、快3成，但台灣鳳梨產季、外銷旺季已進入尾聲，今年恐難達標。此外，日本 就占外銷市場8成7；新加坡 外銷量則比去年明顯萎縮，幾乎快失去星國市場。

根據農委會統計，今年元旦起到昨天7月5日止，台灣鳳梨外銷量為2萬零821.55公噸，日本最多、有1萬8172.77公噸，和去年量差不多；其他香港2489.53公噸、南韓79.91公噸、新加坡32.9公噸等。

自中國大陸去年3月對我鳳梨祭出禁令後，農委會砸補助獎勵外銷，但台灣鳳梨今年產季已到尾聲，今年目前外銷量離年度目標3萬公噸還有一大段距離，要達標恐不樂觀。

此外，大陸禁令後，歷經1年多的外銷開拓，台灣鳳梨外銷卻從高度集中大陸變成高度仰賴日本，今年日本市場占整體外銷量8成7，形同雞蛋從一個籃子搬到另一個籃子，並未有效開拓多元市場。

但日本市場去年卻因運輸、青採等問題，出現鳳梨黑心狀況；今年業者為搶領外銷補助，青採狀況並未改善，1、2月即有大量鳳梨外銷，還被日方多次檢出蛾類，鳳梨薰蒸比率平均達3成等問題，且價格不斷下滑，在日本市場供過於求，打壞台灣鳳梨聲譽。

農委會農糧署副署長姚志旺說，設定目標外銷量是要穩定國內鳳梨價格，重點不是賣多少，是讓農民可收益平穩，現在鳳梨產季已尾聲，加上近期連日大雨，鳳梨價格若好，農民也不一定會外銷。

中華農企發展協會副秘書長林裕紘則建議調整鳳梨外銷獎勵時間，若調整為4月出口才補貼，這時進入鳳梨盛產季，可減少品質不好的鳳梨上架機會；另台灣鳳梨出口日本關稅 17%，應與日方貿易談判調降關稅，不僅可增加競爭力，也不用發這麼多補助。