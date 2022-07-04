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物價海嘯捐款大減 社福機構開銷大增求援

台灣新聞組／台北4日電

社福機構與團體正面臨物價海嘯的威脅。興毅社福慈善基金會副執行長盧忠恕表示，基金會經營食物銀行的物資捐贈下降三成、捐款下降八到九成，物價上漲使採購成本增加，每月需服務六百多戶會員，近期需要物資幫助的電話增加，食物銀行只好向過去的捐贈方詢問，也在官網和臉書請求協助。

彰化縣喜樂保育院院生兩百餘人，加上工作人員150人，院長林玉嫦說，扣除人事費，每月生活雜項開銷至少一百萬元，物價和電費都要上漲，對社福機構營運壓力很大，希望政府能提供優惠電價。

林玉嫦表示，社福單位除了爭取大筆捐款，也非常依賴小額捐款，長達兩年半的疫情導致許多行業蕭條，小額捐款減少快一半，讓社福機構經費更拮据，這時物價和電費都上漲，募款又不易，社福機構撐得很辛苦。

雲林縣一間育幼院收容24名孩童，院方說，疫情爆發兩年多來，開銷不斷增加，房租由每月6萬元（台幣，下同，約2000美元）漲到8萬元，因疫情孩子都得待在育幼院，額外增加中餐負擔，蛋、菜等食材價等上漲，每月伙食開銷由1萬元增至1萬8000元，根本入不敷出。

院方說，每周需載孩子到外地職能治療兩次，油錢從每公升23元漲到現在每公升31元，已難負擔，加上院生、老師陸續確診，買快篩等額外支出，壓得育幼院喘不過氣，育幼院原本每月開銷80多萬元，已增至每月一百多萬元，捐款卻從每月100萬元減至20萬至40萬元，捉襟見肘。

家扶中心、創世基金會、華山基金會等社福機構捐款大幅縮水，創世基金會嘉義院指出，全台17所安養院照顧約800名植物人，每人每天需更換10片尿布、提供五到六餐營養餐食，而衛材、食材、電價一直漲，只能苦撐。

嘉義市殘障者服務協會總幹事盧佳吟說，輪椅等輔具部分材料仰賴進口，但運費及耗材成本大漲，民眾申購輪椅原本最便宜3500元至4500元，現在一輛都漲至少500元，協會承辦嘉義市輔具資源中心，市民可免費借輪椅半年，但輪胎皮從年初270元漲到現在450十元，營運成本增加。

疫情 臉書 蕭條

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