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新聞眼／退將福利惹議 軍方陋習難改

記者 洪哲政
台北球場内的看板。(記者洪哲政/攝影)
台北球場内的看板。(記者洪哲政/攝影)

國軍陋規多，近20年因精兵政策，許多軍中陋習因再無閒兵可支使而消失，但專屬高階將領退休後的「福利」，例如「雙薪」，卻依然存在。

國軍的「高爾夫」事業，除台北高爾夫球場外，另有軍種球場，即國防部主計局所轄海軍左營高爾夫球場、空軍清泉崗高爾夫球場。

軍種球場屬國軍基金性質，軍退從業人員薪資須受公職「天花板」額度的限制，沒有爭議。台北高爾夫球場則屬「財團法人」性質，國防部據此認為軍退從業人員薪資不受公職薪資3萬4470元台幣（約1156美元）額度限制。

台北高爾夫球場董事會近期面臨改選，傳有立委各自對軍方施予關切，此時爆出「肥貓」爭議，軍方私下自有一番解讀。

但立委質疑此事，並非反對國防部繼續持有台北球場，而是在領取月退俸之外，若任公職者每月支領薪酬總額不得超過法定額度，避免「肥貓」亂象。更何況，國防部曾在立法院公開承認台北球場屬軍方「實質掌控」，也願檢討幹部雙薪情態，在國會殿堂留下紀錄。

月前監察院糾正空軍派遣女軍官請假為退將妻當看護，媒體也曾報導有空軍退將妻不顧防疫規定，在軍醫院指責醫護人員，氣焰高張。凡此種種，均見軍方陋習。但外界批評歸批評，從國防部對台北球場議題的回應態度來看，不無開脫之嫌，更令人懷疑軍方有心改進陋習？

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