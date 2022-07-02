銷澳門遭禁 陳吉仲：芒果確診很奇怪

一批台灣銷澳門的芒果被檢出新冠病毒，全數銷毀。至於究竟是哪裡外銷的芒果，農委會正在查證中，圖為台灣市面上展售的芒果。(記者林俊良／攝影)

繼竹筴魚、白帶魚外包裝遭檢出新冠病毒後，昨再傳出銷至澳門 的芒果遭檢出新冠病毒，20箱、100斤台灣芒果全數銷毀，並暫緩涉事廠商相同來源產品輸澳門一周。農委會主委陳吉仲表示，全世界只有中國大陸及其所屬經貿關稅領域，會針對農漁產品檢驗新冠病毒；他更反問，如果跟消費者講「芒果確診了」，不是很奇怪嗎？

食藥署長吳秀梅則說，至今未見新冠肺炎 透過物品傳播，也沒有其他國家，會針對「輸出冷凍食品」的外包裝檢驗新冠病毒，如今只有陸方單方面指控，影響台灣水產品、水果外銷，「這是不合理的」。

業界人士則認為，現正進入芒果外銷的旺季，澳門芒果事件也可視為警訊，台灣芒果外銷，不論是中港澳或者日韓，都必須更為慎重。

據澳門市政署6月30日公布，一批6月29日自台灣進口的芒果樣本，因新冠病毒核酸檢測陽性，20箱共重100公斤貨品全數銷毀，並暫緩涉事廠商相同來源產品輸入一周。近來，澳門也曾多次因同樣理由，對各國進口產品採取上述措施。在此次通告中，澳門市政署並未說明台灣芒果可能驗出陽性的原因，以及受汙染環節為何。防檢局表示，尚未收到澳門通報該批芒果的不合格通知。

農委會農糧署分署長羅正宗表示，外銷業者為了減少芒果炭疽病的發生，會自行進行溫湯（攝氏60度，華氏140度）處理，要檢出新冠肺炎病毒應該「機會很少」。某中部貿易商表示，台灣沒有直接出口芒果到澳門，都是從香港轉過去的，中轉也會增加碰觸的風險，過程很難追查。

陳吉仲強調，沒有任何證據顯示農漁產品上的新冠病毒會傳人，WTO、歐美許多國家都針對這部分向中國申訴，希望中國依國際規範、科學依據處理，以免傷害兩岸農漁產貿易。

食藥署副審查員郭旭棋表示，為了讓民眾安心，從2020年11月起在邊境 採檢驗「進口冷凍食品」的內外包裝，至今檢驗超過1200多個樣本，皆為陰性。是否會檢驗芒果，將配合指揮中心指示。

陸委會表示，澳門片面暫停進口，事前事後均未通知台灣，呼籲澳方應符合國際規範。