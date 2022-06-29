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「選後民生用電漲不漲？」 藍轟蔡政府選舉考量

台灣新聞組／台北29日電
國民黨立院黨團28日召開記者會，痛批政府調漲電價，對已經嚴重的通貨膨脹火上加油。（記者季相儒／攝影）
國民黨立院黨團28日召開記者會，痛批政府調漲電價，對已經嚴重的通貨膨脹火上加油。（記者季相儒／攝影）

經濟部拍板，7月起用電大戶電費最高漲15%，國民黨立院黨團昨天指出，漲了大戶電價帶動生產成本，物價一定也漲，「只漲大戶」是民進黨的政治操作，預期選後會再漲。國民黨主席朱立倫說，調漲產業用電，成本必然反映在消費者身上，加劇通貨膨脹，追根究柢，這是台灣的錯誤能源政策，造成全民埋單。

本報系聯合報報導，國民黨立委鄭正鈐表示，總統蔡英文在2016年承諾10年內不會大漲電價，但7月1日起電價開始大漲，不但平均漲幅8.4％，高壓及特高壓等工業用戶，最高漲幅15％，先前的承諾直接跳票；他更批評蔡政府這次大漲電價是「充滿政治算計」，不斷強調是調整大用電戶為主，以避免一般民眾受到影響，「但今年選前不漲民生用電，年底選後會不會漲？蔡政府必須講清楚」。

立委李德維也批評蔡英文承諾跳票、能源政策沒做好，要求蔡英文道歉、經濟部長王美花為錯誤政策下台。國民黨並提出國內電價凍漲、修正能源政策、改善發電燃料成本採購策略三訴求。

台北中國時報報導，行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲說，蔡政府過去四年電價凍漲七次，不僅未節約能源，還扭曲資源分配，甚至累積一次調足的壓力，各界都了解整體調漲是低電價假象後須付出的代價。

陳冲指出，只有工商用電大戶，受到電價變動的衝擊，從這場電價調整的劇本，可以看出最終指導原則，是在爭取代表多數選票用電戶的好感，以避免對年底選舉的負面影響，「這到底是可見的手？還是看不見的手？」

中廣董事長趙少康昨天也在臉書砲轟蔡政府「非核家園」政策錯誤，質疑台電今年因減核、天然氣發電成本增加，累計虧損上看2000億元台幣；但過往總統貪汙100億元就引發紅衫軍上街頭抗爭，現在蔡英文虧國家2000億元，卻還好好坐在總統府吹冷氣，痛批「錯誤政策比貪汙更可怕」。

電價審議會後經濟部宣布平均電價調高8.4%，9月將再召開電價費率審議臨時會，台電...
電價審議會後經濟部宣布平均電價調高8.4%，9月將再召開電價費率審議臨時會，台電雖表示，此次提出的燃料價格評估分析是到年底的走勢，但在9月份會再針對燃料價格詳細檢視，但俄烏克戰爭影響燃煤價格甚巨，電價調漲的風險仍存。（記者陳正興／攝影）

國民黨 蔡英文 臉書

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新聞評論／能源政策3大保證全跳票 蔡政府只剩如簧之舌

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