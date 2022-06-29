台用電大戶電費將漲15% 旅宿業、私校怨聲四起

電費調漲，大學比照大戶漲15％，住宿生電費負擔也可能增加。（記者曾原信／攝影）

經濟部27日召開會議決議7月將調漲電價，造成民怨四起。產業界用電大戶抱怨，「不是每家都是台積電…」此外，大學恐比照用電大戶，受疫情 衝擊的旅宿用電也不在凍漲之列，旅宿業哀號「國旅復甦、觀光 振興將於7月中旬上路，政府現在給了致命一擊，真像補助外的孤兒」。

中華民國觀光旅館商業同業公會理事長蕭景田說，疫情讓觀光旅宿業形同「慘業」，振興「補助」全被電費增加的成本吸回去，業者甚至可能倒貼，「政府處理方式有問題」。他說，業者若真撐不下去只好漲房價 ，但民眾薪水已受通膨影響，漲房價根本無法刺激消費，惡性循環反而是隱憂。

「很難理解官員想法，服務業怎能與工業一體適用相同電價？」業者抱怨連連，揚言房價調整勢在必行，目前只是看誰要開第一槍。

電價調漲同樣衝擊學校，高中以下學校電價雖不漲，但大學恐得比照大戶漲價15%，公私立大學昨天都喊話各級學校應一體適用凍漲。至於宿舍冷氣電費因採使用者付費，住宿生電費負擔恐增加。台大說，大學整體用電量算大戶，但目的在於教學與研究、提升國家整體競爭力，性質和其他用電大戶多屬營利性質不同，電價上漲若不適用於高中以下學校，亦應不適用於大學。私校協進會理事長何明果也說，學雜費數年未漲，私校經營已捉襟見肘，電價再漲只能自行吸收。

台灣螺絲公會理事長蔡圖晉說，上千家業者感到沉重壓力，但「內心無奈卻只能接受，也無法對抗政府。」中鋼公司則粗估每年約增加台幣8億元（約2693.1萬美元）電費，將落實節約能源以降低營運成本。

「不是不能漲，但一次漲太多了。」台南官田工業區廠商協進會理事長季惠卿說，業界都清楚電價會漲，但這次一口氣最高漲15%，多數工業區廠商都難倖免，也衝擊未來生存。他不解，政府為何不循序漸進分幾年調漲，好讓產業界從容因應。

一間機械加工廠老闆說，去年迄今才因台電跳電損失好幾十萬元台幣，損失自己吞，這次一次漲到底，真的經營越來越困難，很想問「這次漲這麼多，能夠保證供電穩定嗎？」