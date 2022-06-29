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離譜 失智人瑞3度抽中當國民法官 司法院致歉

記者王宏舜、陳俊智／桃園29日電
101歲張姓婦人從去年至今3度收到桃園地院通知擔任國民法官，家屬跟法院反映也無效，不知道失智的母親要如何擔任國民法官。(圖：民眾提供)
101歲張姓婦人從去年至今3度收到桃園地院通知擔任國民法官，家屬跟法院反映也無效，不知道失智的母親要如何擔任國民法官。(圖：民眾提供)

國民法官法明年上路，但狀況頻傳，101歲、住安養機構的張姓重度失智婦人連續3次被桃園地方法院通知擔任國民法官，女兒不勝其擾，寫信、去電桃院都未獲回應，無奈說「太離譜」。司法院昨表示，此案桃院審核小組疑似未發揮功能，對造成民眾不便表示歉意，將檢討現有作法。

國民法官是蔡政府列為司法改革最重要的項目，司法院為此砸重金舉辦模擬法庭、還請導演吳念真拍攝宣傳片等，如今已失智的百歲婦人都被抽中擔任國民法官，引發熱議。

司法院指出，國民法官法規定「年滿23歲，且在地方法院管轄區域內繼續居住4個月以上之中華民國國民，有被選任為國民法官、備位國民法官之資格。」未設有年齡上限，除非「受監護或輔助宣告」得以排除，否則，百歲人瑞依然可能擔任國民法官。

不過，目前法官依法屆滿70歲不再從事審判業務，未來反而可能有百歲人瑞國民法官，司法院的規定與回應引發不少人討論。

住在桃園張姓婦人女兒說，去年8月首次收到母親被抽到當國民法官通知，因母親重度失智、無法言語、行走，3年前已住進長期照顧中心，她用掛號信回覆母親狀況，表示不適合擔任國民法官。

今年2月張婦又被登載在桃院國民法官模擬法庭第2輪次「2022年度備選國民法官複選名冊」，女兒收到法院第2度通知後，親自打電話到法院，接電話的人卻以「承辦科長沒空接電話」為由結束通話。前天張婦女兒第3度收到桃院通知，要求母親8月16日上午9時到桃院報到，她直呼「真的太離譜」。

司法院說，國民法官初選名冊是由地方政府提供，若發現民眾有病症等不適合擔任國民法官狀況時，地方法院審核小組就會註記（狀況嚴重者刪除），認為桃園審核小組有問題。

司法院昨晚發出新聞稿對當事人表示歉意，並強調於制度正式實施前，儘速於施行細則擬定相關配套，研究是否可於認定國民符合法定拒絕參與審判情形，就可於更早的階段予以排除。

桃院說，本案有改進之處，將建議司法院訂定相關辦法，審核小組通知國民時即剔除年滿70歲以上，或有重大疾病，且表明辭任者，兼顧民眾實際需要，但堅持法院作法並無不當。

失智 中華民國 導演

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