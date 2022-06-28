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大戶漲電價工商業跳腳 籲政府正視核能發電

台灣新聞組╱台北28日電
用電大戶電價漲幅恐達15%，引發工業界不滿。圖為高雄大社石化工業區。(記者劉學聖／攝影)
用電大戶電價漲幅恐達15%，引發工業界不滿。圖為高雄大社石化工業區。(記者劉學聖／攝影)

電價解凍，經濟部宣布民生用電不調漲，但工業用電大戶漲幅高達15%超過原先預期，工業界大為不滿。三三會理事長林伯豐表示，「這個漲幅太離譜了」，且對於台灣經濟成長、稅收都有很大貢獻的製造業來說，既不公平也不正確，會讓台灣投資環境惡化。

台灣機械工業同業公會理事長魏燦文說，這次電價調漲幅度「在意料之外」，大漲15%「真的是漲太多」，將嚴重衝擊機械業的製造成本，不排除有業者表達抗議。

特高壓用電大戶電價將調漲15%，台灣晶圓代工大廠，同時也是用電大戶台積電、聯電和力積電都噤聲，不對這次漲幅做任何評論，強調會透過持續生產效率因應，不過，多數晶圓廠還是再呼籲，希望政府強化供電穩定性，免得跳電頻傳，廠商得繃緊神經。

除了科技業，電價調漲方案也大大超出鋼界預期，電爐煉鋼業一片譁然，「只能轉嫁，否則就不煉鋼、向國外買鋼胚算了」。台灣鋼鐵公會理事長翁朝棟緩頰說，台灣產業電費多年沒漲，遞延到今年反應，總要面對現實，鼓勵鋼界加強發展汽電共生或多元綠電，共同面對全球能源大漲的議題。

工總理事長、聯華神通集團董事長苗豐強也說，「台灣電價不是漲跌問題，而是策略問題」，政府應務實檢討能源結構，如果政府不正視最乾淨且對淨零碳排最有效率的核能發電，要透過大規模建構離岸風電及太陽能，且比率要拉升至六成，恐難達到目標。

對於政府宣布受疫情衝擊的農漁、食品、百貨、餐飲、電影院健身房六類產業的高壓用戶不漲電價，商總理事長許舒博表示，「90%能接受」，唯一不滿的就是未納入五星級觀光飯店。過去兩年國際觀光客、商務客進不來，對觀光飯店的衝擊很大，而政府給的理由是國門即將開放，對觀光飯店來說沒差那幾個月，這是無法接受的。

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