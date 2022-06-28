台大校長多人角逐 「卡管」也令人卻步

台大校長遴選程序，昨截止推薦收件。（本報資料照片）

台大校長管中閔不續任，校方啟動下屆校長遴選程序，27日截止推薦收件，各界關注誰來角逐高教龍頭校長。儘管台大校長遴選委員會指7月中才會公布名單，但已有不少人受訪暢談理念，包括先前傳出將投入遴選的台大電機系教授葉丙成說，將聚焦台大如何扮演好台灣的台大、世界的台大；多位參與遴選者則不約而同都提到留才與攬才。

目前已知參與遴選者，還有台大工學院長陳文章、台大電資學院院長張耀文、台大研發長李百祺、科技部前政次錢宗良、台大醫院雲林分院長黃瑞仁等；「卡管」期間代理校長十五個月的郭大維，也傳出從香港 城市大學回台為遴選做準備。

台大校長遴委會發言人吳俊傑說，預計7月中召開第二次遴委會議審議相關名單後，才會對外公開確切校長遴選名單。

葉丙成說，台大的挑戰是如何吸引好的學生可以留下來，另個挑戰是如何攬才，如何跟國際的大學競逐好的人才加入；張耀文說，他將重塑社會對台大的信任，承擔高教領航角色。教師方面要在退休 年金福利 和博士攻讀意願萎縮下，加強攬才留才誘因；錢宗良說，他將推動大學法人化與創新作法，提升台大的社會貢獻與國際影響力；黃瑞仁說，他在雲林的經驗發現，只要提供良好的環境留才，會有很傑出的表現。

不過，昔日「卡管」案後遺症依舊餘波蕩漾。據了解，除了很多人不敢出來選台大校長，連遴選委員都不願意當。台大校長管中閔說，他經歷過校長遴選，知道這就像一個深潭，水面平靜，水下暗流湧動，隨時會將人吞噬。

一名參與本次校長遴選的參選人也說，卡管案讓他有些顧慮，有資深前輩提醒他，可能會被貼上藍色標籤，後來他又找了綠營朋友共同連署推薦。另名參選人說，任何正常的人都怕會被「扒祖墳」，誰敢選台大校長。