病況和國外不同 台首例猴痘確診 「腿部冒痘」照片曝光

國內首例猴痘確診患者大腿水疱情況。（圖：台南市衛生局提供）

台灣24日出現首例猴痘 病例，原匡列20名密切接觸者，昨公布猴痘接觸指引後，縮減匡列九人，疾管署副署長莊人祥表示，依接觸指引主要分低、中、高風險，因此排除11人，改匡列的九人須自主健康監測21天至7月14日。

台南市昨天通報一名德國返台的25歲男性猴痘確診個案，該個案16日返台，檢疫結束後因出現發燒、喉嚨痛、肌肉 痠痛、皮膚出現紅疹及鼠蹊部淋巴腫大等症狀就醫，昨天經研判通報為國內首例猴痘確診病例，目前收治於負壓隔離病房，相關症狀皆有改善。衛生局下午公布該個案腿部冒痘照片，和之前看到國外確診的情況並不相似。

25歲男性患者因跨區到高雄就診引發驚恐。高雄市長陳其邁昨表示，患者當時在戶外診療站就診，三名醫護有完整防護裝備，三名醫護已匡列，評估無傳染風險，猴痘須經親密接觸或長時間接觸感染，民眾不用太恐慌。

台南市衛生局長許以霖說，確診個案收治在醫院負壓隔離病房，狀況穩定，將治療至全身皮膚病灶結痂完全脫落沒有傳染力才可解隔，猴痘屬人畜共通傳染病，雖證實可有效人傳人，但傳播對象具局限性。台南市長黃偉哲表示，台南市擴大匡列增加到六人，因猴痘潛伏期很短，只要沒有發病就過關。

莊人祥說，猴痘臨床症狀包括皮疹、斑疹、斑丘疹、水泡、膿疱等皮膚病灶，及發燒38度以上、畏寒或寒顫、出汗、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大，若有疑似症狀務必提高警覺；猴痘先前盛行於非洲國家，致死率約一成，但他國通報病例多屬輕症。

長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如表示，猴痘患者皮膚病灶最多，尤其是痘子病毒量最高，相較過往猴痘案例病灶明顯，此波猴痘疫情 痘子較小，症狀不典型，患者及周遭親友或醫護難察覺，恐增接觸風險，雖機率小但仍有飛沫傳染風險，籲民眾勤洗手、酒精消毒、戴口罩。