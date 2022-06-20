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台無預警大停電太頻繁 太陽能列戰備電力

記者洪哲政／台北20日電
為提升國軍戰備備援電力來源多元化及自主供應，國防部將「太陽能」列入因應「停電」的備援機制。（本報資料照片）
為提升國軍戰備備援電力來源多元化及自主供應，國防部將「太陽能」列入因應「停電」的備援機制。（本報資料照片）

因應無預警大停電案例頻繁發生，國防部日前在向立法院提出的最新報告中宣示，在台灣能源極端依賴進口下，為提升國軍戰備備援電力來源多元化及自主供應，國防部已評估營區場址適宜性，透過「太陽光電標租」規定，在不影響戰備任務下，提供廠商設置太陽光電，以逐步提升營區重要設施能源安全的目標。

立法院以台灣曾多次因單一、人為因素造成大停電，要求國防部提出戰備電力備援計畫說明。國防部整合評估司日前回應，除披露國軍承平與戰時因應「停電」的備援機制，最後也將「太陽能」列入。報告說，這也是呼應政府為杜絕核災所推動「千架海陸風力機」計畫和「陽光屋頂百萬座」計畫。

整評司報告表示，由於日本福島核災事件，政府於2011年11月推動「千架海陸風力機」和「陽光屋頂百萬座」計畫，作為鼓勵再生能源發展措施，並訂定2025年達成再生能源發電占比20%目標。

整評司表示，我國能源極端依賴進口；針對國軍能源情境評估，在平時「經常戰備時期」，電力供應均由台電公司供應，遇電力中斷期間，營區均以發電機與不斷電系統等方式備援，同時購置移動式發電機，滿足各單位（營區）緊急供電需求；在戰時「防衛作戰時期」，國軍均已建置發電機與不斷電系統等備援方式，因應電力中斷狀況。

整評司指出，國軍目前電力來源，主要仰賴台電公司供應，配合行政院推動「中央公有屋頂與國有土地設置太陽能政策」，促進能源多元化及自主供應，評估營區場址適宜性，透過「太陽光電標租」規定，提供廠商設置太陽光電，逐步提升營區重要設施能源安全的目標。

國防部 日本

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