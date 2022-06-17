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銀行講師外遇女行員 和解170萬沒分手下場慘

記者王宏舜／台北17日電
鄭姓女銀行員外遇黃姓講師，黃事後與林姓丈夫以170萬元和解，並簽下協議書、聲明書保證不再犯，詎料不到1個月又與鄭女性交。林提告，台灣高等法院民事庭判黃賠償200萬元。（記者王宏舜／攝影）
鄭姓女銀行員外遇黃姓講師，黃事後與林姓丈夫以170萬元和解，並簽下協議書、聲明書保證不再犯，詎料不到1個月又與鄭女性交。林提告，台灣高等法院民事庭判黃賠償200萬元。（記者王宏舜／攝影）

鄭姓女銀行員工紅杏出牆黃姓講師，林姓丈夫遭戴綠帽怒不可遏，黃擔心婚外情遭公開，以170萬元與林和解，雙方簽約保證守密且「不再犯」，違反者須給付500萬懲罰性違約金。林才簽完協議書、聲明書不到1個月，又接連與鄭女3度交媾，林認配偶權受損，求償100萬外加500萬懲罰性賠償，台灣高等法院判黃賠償200萬元。

林與鄭姓前妻去年12月27日離婚。黃姓姦夫的妻子臥病在床，兩人有3名年幼的子女，黃2017、2018年各有3700萬、1200萬元收入，服務的銀行在全台多場會議都有他的身影。

林姓男子表示，他發現妻子與黃姓講師有不正常的交往，2017年11月和黃談判，雙方簽立協議書、聲明書，約定黃除了公事之外，不得再與鄭姓妻子聯繫，且雙方不能把這件事情外洩，否則要給付對方500萬元懲罰性賠償。

黃姓講師在簽完約後，卻提供一只門號給鄭女使用，另透過電子郵件聯繫，兩人多次在台北、台南等地飯店性交。林認為黃違約，害他身心受創，求償100萬元並要求500萬元懲罰性賠償。

黃上了法庭卻否認與鄭女有過任何性關係，還說林誣告他相姦，使得協議書、聲明書內容為辦案人員知悉，妨害他的名譽，反訴要求林賠償100萬元名譽權損失與500萬元懲罰性賠償。

高院民事庭請憲兵指揮部刑事鑑識中心對鄭女測謊，鑑定結果「無不實反應」，也就是她確實和黃有性行為。黃抗辯民事事件不得為測謊客體、鑑定報告無證據能力，但合議庭認為他的主張不足採。

此外，黃姓講師曾在2018年2月連續發送「林先生，對不起...『再』給我一次和解的機會取得您的諒解」「若您真心願意和我再和解，今明兩天找時間談好嗎，面對公司的處置，我只剩最後一條活路，我會盡力釋出最大的和解誠意，但需要您對我公司出具誤會聲明及相關保證，若願意就請律師找我」高院認為若非黃通姦，何須主動發訊息懇求「再」給他一次機會？

高院認為林姓男子求償有據，而懲罰性賠償部分，因法院可以酌定懲罰性違約金額，在審理後認為100萬元合適，判黃姓講師共應賠償200萬元。

高院

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