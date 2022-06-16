我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國會暴亂前一天 共和黨議員帶人參觀 遭調查鎖定

川普、拜登都出局 2024大選 馬斯克表態挺德桑提斯

全球最快手 台灣11歲女孩打破疊杯不分齡世界紀錄

記者林昭彰／新北16日電
賽德克族女孩莎瑪巴紹個人項目在11-12歲女子組包辦3項世界紀錄。(圖:中華競技疊杯運動推廣協會提供)
賽德克族女孩莎瑪巴紹個人項目在11-12歲女子組包辦3項世界紀錄。(圖:中華競技疊杯運動推廣協會提供)

台灣競技疊杯成績今年大爆發！3月舉行的新北市議長盃全國錦標賽成績，送交WSSA國際總會審核通過，一舉打破30項世界紀錄，尤其賽德克族女孩莎瑪巴紹與最佳拍檔周渝鈞，締造「雙人CYCLE不分齡世界紀錄」，名符其實是全球最快雙人組合，美國總部特地來信道賀。

新北議長盃賽事3月13日落幕，成績與比賽錄影送交審核，歷時近3個月，國際總會11日回函通知已經通過認證，並在官網更新公布，台灣選手大放異彩。

周渝鈞去年在9-10歲女子組個人項目保持1項世界紀錄迄今。(圖:中華競技疊杯運動...
周渝鈞去年在9-10歲女子組個人項目保持1項世界紀錄迄今。(圖:中華競技疊杯運動推廣協會提供)

就讀桃園市快樂國小的莎瑪巴紹，個人項目在11-12歲女子組包辦3項世界紀錄，桃園市成功國小周渝鈞，去年也在9-10歲女子組保持1項世界紀錄迄今。

今年2人同齡11歲都是5年級，在新北議長盃搭檔參加不分性別的雙人組，以6.373秒佳績，不僅打破12歲以下組世界紀錄，更被國際總會認證超越任何歲數組，破不分齡世界紀錄，超強！

中華競技疊杯運動推廣協會理事長朱雅芳指出，台灣推廣疊杯10年有成，目前18歲以下選手成績最好，截至今天為止，全球各國18歲以下好手共保持42筆個人項目世界紀錄，台灣選手占去19個名額，高達45%。

來源：聯合影音

上一則

65歲生日前夕 韓國瑜做了這件事呼籲響應

下一則

稱陳時中確診是老天懲罰 新黨送「音容宛在」花籃

延伸閱讀

華運會保齡球賽庫比蒂諾開打 高手如雲決勝負

華運會保齡球賽庫比蒂諾開打 高手如雲決勝負
台聯保齡球賽 逾50球友歡聚

台聯保齡球賽 逾50球友歡聚
猶他州禁跨性別者參加女子賽法案 州議會推翻州長決定

猶他州禁跨性別者參加女子賽法案 州議會推翻州長決定

跨性別學生禁止參加女子組體育競賽 猶他州長否決法案

跨性別學生禁止參加女子組體育競賽 猶他州長否決法案

熱門新聞

飼主意外將自家黃金獵犬拍成謎樣生物。圖／黃金小Beer

飼主意外拍下「300公分驚世臘腸狗」 實情曝光網笑翻

2022-06-07 16:13
一名網友貼文表示，台灣的街景毫無美感可言，質疑為何大眾不會想要改善。台灣街景情境示意圖。圖／Ingimage

他批台灣街景醜如貧民窟 網友兩派激戰「最美風景」

2022-06-10 19:58
6月15日起抵台的航班旅客，居家檢疫將從7天減為3天，並進行4天自主防疫。(聯合報資料圖片)

入台檢疫減至3天、親友可接送 15日起實施

2022-06-11 12:50
斯洛伐克訪問團兩名訪賓9日確診，其餘成員仍依原行程參訪立法院，體驗台灣國會議員開會場景與過程，當場模擬國會「全武行」情境。（記者潘俊宏／攝影）

打架紅到國外 斯洛伐克議員訪台 模擬立院全武行

2022-06-09 18:47
中華民國外交部。(本報資料照片)

美國對台軍售「1.2億美元海軍艦艇」拜登政府正式通知

2022-06-09 00:14
6月15日凌晨起，台灣入境檢疫大鬆綁，全面縮短為「三加四」，國籍航空機組員如已接種疫苗追加劑，實施「0加7」新制，無需居家隔離。記者黃仲明／攝影

台灣入境檢疫15日起放寬 9月前0+7有望

2022-06-12 15:30

超人氣

更多 >
華郵：若經濟衰退無法避免 靠這7準則做好財務因應

華郵：若經濟衰退無法避免 靠這7準則做好財務因應
彭博：特斯拉電動車龍頭地位 兩年內可能讓給這家車廠

彭博：特斯拉電動車龍頭地位 兩年內可能讓給這家車廠
已打兩劑補強針 美首席防疫專家佛奇確診新冠肺炎

已打兩劑補強針 美首席防疫專家佛奇確診新冠肺炎
Fed一口氣調高利率3碼 1994年來最大幅度

Fed一口氣調高利率3碼 1994年來最大幅度
前晚還夜跑 曠視研究院長孫劍45歲猝死 AI業內震驚

前晚還夜跑 曠視研究院長孫劍45歲猝死 AI業內震驚