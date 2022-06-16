全球最快手 台灣11歲女孩打破疊杯不分齡世界紀錄

賽德克族女孩莎瑪巴紹個人項目在11-12歲女子組包辦3項世界紀錄。(圖:中華競技疊杯運動推廣協會提供)

台灣競技疊杯成績今年大爆發！3月舉行的新北市議長盃全國錦標賽成績，送交WSSA國際總會審核通過，一舉打破30項世界紀錄，尤其賽德克族女孩莎瑪巴紹與最佳拍檔周渝鈞，締造「雙人CYCLE不分齡世界紀錄」，名符其實是全球最快雙人組合，美國總部特地來信道賀。

新北議長盃賽事3月13日落幕，成績與比賽錄影送交審核，歷時近3個月，國際總會11日回函通知已經通過認證，並在官網更新公布，台灣選手大放異彩。

周渝鈞去年在9-10歲女子組個人項目保持1項世界紀錄迄今。(圖:中華競技疊杯運動推廣協會提供)

就讀桃園市快樂國小的莎瑪巴紹，個人項目在11-12歲女子組包辦3項世界紀錄，桃園市成功國小周渝鈞，去年也在9-10歲女子組保持1項世界紀錄迄今。

今年2人同齡11歲都是5年級，在新北議長盃搭檔參加不分性別的雙人組，以6.373秒佳績，不僅打破12歲以下組世界紀錄，更被國際總會認證超越任何歲數組，破不分齡世界紀錄，超強！

中華競技疊杯運動推廣協會理事長朱雅芳指出，台灣推廣疊杯10年有成，目前18歲以下選手成績最好，截至今天為止，全球各國18歲以下好手共保持42筆個人項目世界紀錄，台灣選手占去19個名額，高達45%。

來源：聯合影音