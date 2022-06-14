抖抖機3倍甩脂？業者廣告不實挨罰5萬元

公平會13日以廣告不實為由，裁罰巧福魔力塑身板UC-996的製造商優程公司和電商平台momo各5萬元台幣；圖為民眾瀏覽優程公司官網的巧福超薄魔力塑身板廣告。(記者陳正興／攝影)

近幾年很流行的抖抖機，宣稱可以促進氣血循環，甚至具有減肥效果，引發銷售熱潮，但真的這麼有效嗎？公平會昨天表示，優程工業股份有限公司在momo購物網銷售的「巧福魔力塑身板UC-996」，宣稱「增加3倍甩脂效果」涉廣告不實，以違反公平交易法，分別對富邦媒體公司及優程公司罰款5萬元(台幣，下同，約1683美元)。

過去幾年民眾因為疫情被迫宅在家，宣稱可以提升身體機能、舒緩疲勞的垂直律動機（俗稱抖抖機／舞動機／甩脂機）成為熱銷商品。針對公平會的裁罰，富邦媒表示，出問題的是廠商上架商品的文宣，收到公平會調查函就全面審視並刪除爭議文案，後續將研究如何強化廣告影片的檢查機制。優程工業則回應，目前正在與律師討論相關細節，會向公平會申訴。

公平會表示，民眾對類似的減肥或瘦身商品特別關注，公平會主動立案調查此案。富邦媒及優程公司於網站銷售塑身板，有關廣告影片雖刊載消費者使用該商品及跳繩甩動跳躍之震動次數，廣告卻宣稱「增加3倍甩脂效果」，用詞很容易讓人認為使用該商品有甩脂的功效，且較一般運動增加3倍以上效果，達到瘦身目的。

優程回應，產品本身、內容文案都沒問題，主要是影片標題「增加3倍甩脂效果」被公平會認定有誤導消費者狀況，但影片完整說明3倍甩脂論點是基於跳繩與機器震動次數數據去比較，運用計步器實驗，1分鐘內使用機器的震動次數是跳繩的3倍，才在影片標題直接註明相關功效。

公平會指出，金屬工業研究發展中心只測試震動板在單位時間內往復的次數，未驗證使用這項商品與身體脂肪甩動速率有無關聯，也沒有驗證「增加3倍甩脂效果」與使用跳繩跳躍的關聯、與這項商品震動的關聯。中華民國肥胖 研究學會也表示，這項商品每秒震動次數屬於機器震動，並無相關文獻實證報告能有甩脂功能。

優程則說，是否有甩脂功效，也要看消費者如何使用產品，消費者站上機器一定要搭配正確姿勢，假如以「躺沙發」的方式使用，就很難達到功效。

公平會昨天認定momo購物網販售的塑身板「3倍甩脂」廣告不實，裁罰富邦媒體公司（momo）、製造商優程公司各五萬元；法界指出，實務上廣告不實較難認定構成詐欺，但消費者可依消費者保護法、公平交易法向廠商請求損害賠償。一名法官指出，消費者購買「廣告不實」的產品，可以先尋求消基會協助，若是確認有眾多消費者權益受損，消基會可依規定提團體訴訟，向廠商求償；另消費者也可向消保官申訴，再和廠商調解，最終調解未成，可尋求訴訟管道救濟。

針對「巧福魔力塑身板UC-996」廣告宣稱「增加3倍甩脂效果」，被公平會裁處5萬元。食藥署醫療器材及化粧品組副組長錢嘉宏說，若產品登記為健身 器材，卻宣稱有去除脂肪效果，將違反醫療器材管理法第46條，可處60萬元以上、2500萬元以下罰鍰。至於裁罰標準交由地方衛生局判定，通常依違法商品進貨量、獲利金額裁定。