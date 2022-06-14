中國殭屍、泰國女鬼… 南美館未演先轟動

台南美術館6月底將引進的展覽，引起眾多網友關注，相關的網站也因此當機。(取材自臉書)

是什麼樣的展覽能夠吸引這麼多人？台南美術館 昨天晚上在臉書發文，表示6月25日將引進新的展覽「亞洲的地獄與幽魂」，驚悚的圖片在短短12個小時之內，吸引3萬多人點讚，還有1萬3000多筆的留言，網友紛紛表示「真是太猛了、一定要來去看」、「從來沒有這麼期待一個展覽過」。

此次南美館遠從法國商借展品，帶來十分擬真的中國殭屍、日本 鬼太郎、雪女及天狗面具，還有泰國 飛頭女鬼。其中，「中國殭屍」除頭手為模型之外，衣服與帽子可是真的！驚悚宣傳照引發網友熱議，不僅敲碗「舉辦午夜場」，還表示「要扮成林正英到現場」、「員工打烊應該很害怕」、「建議館方可以賣純糯米」。

萬人朝聖也吸引台南市長黃偉哲到臉書下方留言「進去的瞬間有點不知所措」，表示自己也被嚇到了，而網友則開他玩笑「要請一眉道長來護航」、「以後開會可以跳著進去」。

美術館昨天晚上發文表示6月底將引進這檔展覽，展期到10月，由於流量太大，相關的網站都當機進不去。

據了解，這檔展出是從國外引進，之前也曾經在法國巴黎等地方展出過，內容包括中國、泰國及日本等國家的鬼故事，之前國外的展覽說明有「這不是一個輕鬆的展覽，有的地方很震撼，有的地方真的很嚇人，所以和說明警告說，展覽中展示的一些作品或圖像可能會讓一些參觀者感到震驚，所以你必須注意。」。

展出中有日本繪畫及漫畫當中談到鬼的部分，還有泰國的精神文化及恐怖漫畫，「從在森林中游蕩的精靈、復仇的貓女和死而復生的飢餓精靈（行屍走肉）到跳躍的吸血鬼和日本民間傳說中的超自然生物（yokaïs），它們可以以多種形式出現並在藝術時期發揮作用和媒體」。

由於網友太期待了，還有人找出在南美館展過之後，接著要到嘉義的故宮展出，表示一定要去看。