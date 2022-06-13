天貂計畫→平戰結合 空戰指揮所轉進案曝光

空軍作戰管制中心位於台北公館蟾蜍山的地下洞庫，連結全台戰管中心情資，是台灣陸海空防空作戰中樞，蔡英文總統（左）也曾親自巡視。(圖：總統府提供)

因應俄烏戰事啟示，國防部 近期下令空軍將空戰指揮權轉移的「天貂計畫」，由模擬想定落實為「平戰結合」，原本分散駐地的空軍戰管聯隊、防空暨飛彈指揮部，進駐具備抗炸地下指揮體系、設施的台北公館蟾蜍山與高雄旗山嵩山營區，便於戰時空軍戰管指揮權靈活轉移，維持台海空優權。

空軍司令部昨天表示，空軍兵力調整，均依敵情威脅及防衛作戰需求完整周密規畫，確保國家安全；任何有關兵力部署與部隊任務的報導，空軍依例不予評論。

俄烏戰事中，俄軍運用遠程精準武器，首波即摧毀烏克蘭 軍事防管目標。為防範敵人類似攻擊舉措，國防部擬定戰時包括中樞衡山指揮所等指揮權轉移的預擬方案，且為超前部署，部分戰時方才實施的方案，改為「平戰結合」，其中一環，便是具體空軍「天貂計畫」。

「天貂計畫」是空軍模擬台北公館蟾蜍山指揮全軍戰機、飛彈接戰迎擊的「寰網」系統指揮所遭受攻擊無法遂行任務時，所屬人員移動到預備地下指揮所持續執行任務的行動。

其中，「天貂一號」是原駐台北松山的空軍戰術管制聯隊進駐蟾蜍山；「天貂二號」則是台北公館指揮所轉進花蓮佳山洞庫，機構現已結合空軍教準部；「天貂3號」則是空軍防空暨飛彈指揮部轉進駐陸軍旗山嵩山營區地下指揮所。大部分原都是圖紙上的操演想定預擬方案。

據了解，空軍戰術管制聯隊現已遷移進駐公館蟾蜍山周邊營區，未來則將啟動「天貂三號」，原駐地在台南的空軍防空暨飛彈指揮部，轉進駐陸軍旗山嵩山營區（軍中簡稱南R），平時實施人員教育 訓練，並作好戰時接管蟾蜍山（北R）或佳山（東R）的準備。

空軍公館蟾蜍山、佳山基地的地下指揮洞庫，與新竹樂山長程預警雷達連線，置設了飛彈預警中心。陸軍嵩山營區則有地下化指揮所設施。