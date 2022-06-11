新聞評論／外在不利與內政不力 民眾飽受通膨折磨

蔡總統出席全產總大會時稱，政府會「排除萬難」調漲基本工資 。明年工資是否調整，勞動部要到下一季才討論，蔡總統搶先談基本工資頗有玄機，或許她已先一步得悉次日要發表的通膨數字並不好看。台灣5月消費者物價指數年增率3.39％，創近十年新高。物價不僅連3月超過3％，更是連10月超過通膨警戒線2％，顯示台灣正遭逢十年來最嚴峻的物價挑戰。

台灣第一季經濟成長僅3.14％，而物價上漲超過此數，顯示國民實質可支配所得正在遭到侵蝕。去年一波漲價風潮，低薪民眾已飽受煎熬。今年食物類民生物資皆價格飆升，雞蛋漲了三成，豬肉漲了9％，麵包7％，台北地區許多便當皆超過百元。民眾外食費上漲5.8％，創13年半新高。民眾一頭要承受物價壓力，另一頭要忍耐疫情 困頓，像蠟燭兩頭燒，其辛苦可知。蔡政府近年常自詡的台灣經濟處於廿年來最好，但人民的感受並非如此。

台灣面臨的通膨挑戰，也是全球通膨大環境下的一環。兩年多的新冠疫情，造成全球供應鏈斷鏈，海空運費用飆升。而俄烏戰爭的爆發，加上西方國家的各種制裁，又使問題益發惡化。全球石油及天然氣 價格的飆升，小麥、黃豆、玉米等糧食的缺貨，在在抬升了能源及糧食的不安。從美國、歐洲到非洲，許多人都深受高物價之苦，台灣當然無法倖免。

然而，外在因素不是唯一問題，台灣的內政問題也難辭其咎。蔡政府近年大幅編列特別預算，包括國防軍購、防疫振興、濫行補貼，連串的決策錯誤及施政不力，在在把台灣帶向通膨的深淵。這點，才是國人必須警惕，也是在野黨必須加強監督之事。

台灣目前的通膨數字看似低於西方國家，這並非蔡政府施政有何獨到祕方，而是政府不斷利用不當方式干預、粉飾的結果。舉例而言，近四年來蔡政府連續八次凍漲電價，就是用黑手在干預市場機制以討好選民。凍漲油電價本來是選舉年的慣技，但在能源轉型政策失效不時導致停電、跳電後，即使在非選舉也同樣蠻幹。如今，凍漲電價的壓力已幾乎壓垮台電與中油財務，本月底召開的電價審議委員會也許無法再維持凍漲；但一旦漲電價，又會觸發百業因成本上升而調高價格。這是無法避免的兩難。

蔡總統推動能源轉型已六年多，除堅持快速廢核，也要求天然氣發電占比要高達五成。天然氣當然比較乾淨，問題是近年天然氣價格暴漲，立即帶動發電成本大增。尤其俄烏戰爭後，全球天然氣價格一飛沖天，就算我國能順利買到足夠的天然氣，電價必然隨之水漲船高。更嚴重的是，這根本不足以填補廢核所留下來的電力空缺，因此「跳電」及「停電」絕對是比電價更恐怖的噩夢。

蔡政府原有機會務實調整能源政策，讓民眾避免面對通膨與缺電的雙重夾擊。遺憾的是，蔡總統堅持不改，錯過了從容解決問題的機會。當天氣轉為炎熱，家戶冷氣用電大增，台電能否維持電力供應的平穩，殊難期待。而4月以來的Omicron疫情，餐飲零售業又陷入新一波慘況，內需產業搖搖欲墜，住宿餐飲業無薪假人數創今年新高。政府此時若調高電價，將更加劇通膨；對低收入家庭而言，今年夏天是冷颼颼的荷包寒冬。

在巨大的通膨陰影下，台灣或許無力對抗國際性的因素，但政府內政如果足夠理性並具遠見，至少可以稍減民眾的痛苦。然而，蔡政府的短視近利，卻把問題越積越深越嚴重。